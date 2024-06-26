logo

BTC/USD

60961.92

ETH/USD

3376.28

LTC/USD

70.98

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР обвинили Кабмин в том, что он медлит с законопроектом о демобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР обвинили Кабмин в том, что он медлит с законопроектом о демобилизации

Кабмин должен подготовить законопроект о демобилизации, однако медлит с этим, говорят в Верховной Раде

26 июня 2024, 17:51
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Законопроект о демобилизации является ответственностью Кабинета министров Украины, но пока Верховная Рада не получала ни одной соответствующей законодательной инициативы по этому вопросу, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

В ВР обвинили Кабмин в том, что он медлит с законопроектом о демобилизации

Федор Вениславский

Вениславский напомнил, что при рассмотрении законопроекта о мобилизации на финальной стадии в парламент поступило обращение от премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Украины Рустема Умерова. Они попросили исключить из окончательного текста положения, касающиеся увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих.

Как отметил нардеп, Верховная Рада поручила разработать соответствующий законопроект, предусматривающий критерии, основания и сроки возможного увольнения отдельных категорий военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок или участвовали в боевых действиях.

Однако, как заявил Вениславский, в Верховную Раду пока законодательные инициативы по демобилизации от Кабинета министров не поступали.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз сообщила , что на рабочей группе с Минобороны и Генштабом была достигнута договоренность: если в течение следующих 3-4 месяцев сохранится положительная динамика мобилизации, то в октябре парламентарии рассмотрят закон о демобилизации

Фриз отметила, что на рабочей группе обсуждалась необходимость разработки соответствующего законопроекта, который должна быть подготовлена исполнительной властью в соответствии с заключительными положениями закона о мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/xayV2ep2y94
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости