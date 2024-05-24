В ВР назвали форум российской оппозиции во Львове опасным и объяснили почему

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Ткачик Олеся
Народный депутат Ирина Геращенко подвергла критике проведение во Львове форума российской оппозиции. По ее словам, вопрос не только в том, что не существует хороших россиян, а либералы в экзили, томно размышляющие о панславянстве по Парижам и Берлинам — это никакая не оппозиция.
Ирина Геращенко
Кроме того, по ее словам, все участники форума являются частью путинской России, и все они на разных этапах выбирали, цементировали, терпели, не вмешивались, молчали, зарабатывали, снисходительно смотрели на Украину, рассказывая о братстве и славянстве.
При этом Геращенко заявила, что ее пренебрежение к самовлюбленным российским либералам значительно больше, чем к люмпенам, которые загоняют в российскую армию убивать украинцев. Потому что, говорит нардеп, люмпен не читал книг, а российская так называемая оппозиция высокообразована, она понимала, к чему ведут действия кремлевского диктатора Владимира Путина, но ничего не сделала, чтобы его остановить.
Кроме того, Геращенко считает, что освобождение "российскими батальонами" Белгорода – это работа спецслужб для поднятия морального духа во время войны.
Также нардеп раскритиковала мэра Львова Андрея Садового, который, якобы, не знал, что в его городе проходит форум так называемой российской оппозиции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Садовый заявил, что не знал о том, что во Львове состоялся форум российской оппозиции. По его словам, такая информация похожа на шутку.
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