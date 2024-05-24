logo

BTC/USD

67173.06

ETH/USD

3685.90

LTC/USD

84.58

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР назвали форум российской оппозиции во Львове опасным и объяснили почему
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР назвали форум российской оппозиции во Львове опасным и объяснили почему

Народный депутат Ирина Геращенко раскритиковала состоявшийся во Львове форум российской оппозиции. По его словам, он опасен, так как переключают внимание на эмпатию к россиянам, которые ее не заслуживают

сегодня, 17:25
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Ирина Геращенко подвергла критике проведение во Львове форума российской оппозиции. По ее словам, вопрос не только в том, что не существует хороших россиян, а либералы в экзили, томно размышляющие о панславянстве по Парижам и Берлинам — это никакая не оппозиция.

В ВР назвали форум российской оппозиции во Львове опасным и объяснили почему

Ирина Геращенко

"Я считаю такие форумы очень опасными. В первую очередь потому, что подобные меры переключают внимание с жертвы на агрессора, формируют эмпатию к россиянам. А я не готова к эмпатии, и не из-за кровожадности, а потому что это и есть сценарий башен Кремля – размыть и переложить ответственность за страшную войну на отдельных лиц, сняв ее с народа и страны, которая эту войну полностью поддерживает",
– заявила Геращенко.

Кроме того, по ее словам, все участники форума являются частью путинской России, и все они на разных этапах выбирали, цементировали, терпели, не вмешивались, молчали, зарабатывали, снисходительно смотрели на Украину, рассказывая о братстве и славянстве.

"Все они имперцы. И потом – все они просто убежали, никто из них никогда не боролся. И сейчас не борются. Иначе они были бы не во Львове, а чуть раньше – в Вашингтоне, убеждая разблокировать нам помощь. Или в Берлине просили бы дальнобойное оружие. Ни один из них ни слова не сказал об оружии ни на одном телеканале в своих многочисленных интервью",
– отметила нардеп.

При этом Геращенко заявила, что ее пренебрежение к самовлюбленным российским либералам значительно больше, чем к люмпенам, которые загоняют в российскую армию убивать украинцев. Потому что, говорит нардеп, люмпен не читал книг, а российская так называемая оппозиция высокообразована, она понимала, к чему ведут действия кремлевского диктатора Владимира Путина, но ничего не сделала, чтобы его остановить.

Кроме того, Геращенко считает, что освобождение "российскими батальонами" Белгорода – это работа спецслужб для поднятия морального духа во время войны.

Также нардеп раскритиковала мэра Львова Андрея Садового, который, якобы, не знал, что в его городе проходит форум так называемой российской оппозиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Садовый заявил, что не знал о том, что во Львове состоялся форум российской оппозиции. По его словам, такая информация похожа на шутку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0qxPVv97cTqb417bJwJPGHwr4kFpzTVmsXhtjYyyZqAqi5HM7nwbJnw7nc2C28coXl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости