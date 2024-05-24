В ВР назвали форум российской оппозиции во Львове опасным и объяснили почему

Народный депутат Ирина Геращенко подвергла критике проведение во Львове форума российской оппозиции. По ее словам, вопрос не только в том, что не существует хороших россиян, а либералы в экзили, томно размышляющие о панславянстве по Парижам и Берлинам — это никакая не оппозиция.

Ирина Геращенко

"Я считаю такие форумы очень опасными. В первую очередь потому, что подобные меры переключают внимание с жертвы на агрессора, формируют эмпатию к россиянам. А я не готова к эмпатии, и не из-за кровожадности, а потому что это и есть сценарий башен Кремля – размыть и переложить ответственность за страшную войну на отдельных лиц, сняв ее с народа и страны, которая эту войну полностью поддерживает",

– заявила Геращенко.

Кроме того, по ее словам, все участники форума являются частью путинской России, и все они на разных этапах выбирали, цементировали, терпели, не вмешивались, молчали, зарабатывали, снисходительно смотрели на Украину, рассказывая о братстве и славянстве.

"Все они имперцы. И потом – все они просто убежали, никто из них никогда не боролся. И сейчас не борются. Иначе они были бы не во Львове, а чуть раньше – в Вашингтоне, убеждая разблокировать нам помощь. Или в Берлине просили бы дальнобойное оружие. Ни один из них ни слова не сказал об оружии ни на одном телеканале в своих многочисленных интервью",

– отметила нардеп.

При этом Геращенко заявила, что ее пренебрежение к самовлюбленным российским либералам значительно больше, чем к люмпенам, которые загоняют в российскую армию убивать украинцев. Потому что, говорит нардеп, люмпен не читал книг, а российская так называемая оппозиция высокообразована, она понимала, к чему ведут действия кремлевского диктатора Владимира Путина, но ничего не сделала, чтобы его остановить.

Кроме того, Геращенко считает, что освобождение "российскими батальонами" Белгорода – это работа спецслужб для поднятия морального духа во время войны.

Также нардеп раскритиковала мэра Львова Андрея Садового, который, якобы, не знал, что в его городе проходит форум так называемой российской оппозиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Садовый заявил, что не знал о том, что во Львове состоялся форум российской оппозиции. По его словам, такая информация похожа на шутку.