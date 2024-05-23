Мэр Львова пожаловался на прошедший в городе форум российской оппозиции

Городской голова Львова Андрей Садовый не может поверить в то, что в городе проходит форум российской оппозиции.

Форум российской оппозиции

"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии мне не очень известны. Кто знает, это какая шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", -

написал Садовый в Facebook.

Однако, как отметил оппозиционер Илья Пономарев, Львовский форум российской оппозиции прошел на самом высоком уровне. По его информации, в мероприятии от ведущих оппозиционных объединений приняло участие более 40 участников. При этом в работе приняли участие представители всех трех добровольческих батальонов. Были также представители Офиса Президента Украины и Верховной Рады, подчеркнул Пономарев.

По его информации, на форуме решили создать постоянную организационную структуру для поддержания сильного сопротивления. При этом известно, что в постановлении форума российской оппозиции указано, что она поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

"Отмечаем, что прекращение войны и создание стабильного мира и безопасности в Европе, а также наказание военных преступников и справедливое возмещение ущерба, причиненного Украине военными действиями, невозможны без смены власти и демократической реорганизации России",

– сказано в тексте постановления.

Также в оппозиции заявили, что Россия ведет против Украины преступную войну, а политический режим в России следует изменить и вернуть Украине все оккупированные территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российский оппозиционер Илья Пономарев акцентировал внимание на необходимости поддержать "формулу мира" президента Владимира Зеленского.