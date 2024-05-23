Мэр Львова пожаловался на прошедший в городе форум российской оппозиции

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Ткачик Олеся
Городской голова Львова Андрей Садовый не может поверить в то, что в городе проходит форум российской оппозиции.
Форум российской оппозиции
Однако, как отметил оппозиционер Илья Пономарев, Львовский форум российской оппозиции прошел на самом высоком уровне. По его информации, в мероприятии от ведущих оппозиционных объединений приняло участие более 40 участников. При этом в работе приняли участие представители всех трех добровольческих батальонов. Были также представители Офиса Президента Украины и Верховной Рады, подчеркнул Пономарев.
По его информации, на форуме решили создать постоянную организационную структуру для поддержания сильного сопротивления. При этом известно, что в постановлении форума российской оппозиции указано, что она поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
Также в оппозиции заявили, что Россия ведет против Украины преступную войну, а политический режим в России следует изменить и вернуть Украине все оккупированные территории.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российский оппозиционер Илья Пономарев акцентировал внимание на необходимости поддержать "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
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