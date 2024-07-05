В Верховной Раде заявили, что Шмыгаля не уволят и указали на причины

Денис Шмыгаль

Во время военного положения не могут быть прекращены полномочия всего правительства. При этом отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля автоматически приведет к тому, что весь Кабмин уйдет тоже в отставку, сказал в эфире Радио Свобода член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

Народный депутат пояснил, что статья 10 Закона Украины "О режиме военного положения" запрещает прекращение полномочий, включая Кабмин. Поэтому без изменений в законодательство юридических возможностей для увольнения Шмыгаля пока нет.

"То есть юридических механизмов реализации такого гипотетического сценария, я сейчас не вижу, без внесения изменений в законодательство Украины", — подчеркнул народный избранник.

Вениславский подчеркнул, что отставка премьер-министра автоматически приведет к отставке всего Кабинета Министров. Поскольку прекращение полномочий правительства в условиях военного положения невозможно, отставка Шмыгаля также невозможна.

"Когда конкретный министр пишет заявление об отставке или премьер-министр вносит представление об этом, мы его рассматриваем, но полномочия полного состава Кабинета министров по закону прекращены быть не могут", — добавил Вениславский.

В то же время, нардеп анонсировал "точечные решения" об увольнении нескольких министров, к эффективности деятельности которых возникают вопросы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полное изменение Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров.

Также появилась информация о том, что Зеленский, якобы, устал от Шмыгаля и хочет его увольнения. Впрочем, также есть мнение, что главу правительства решили убрать , потому что оно уже проделало всю "грязную работу", особенно ту, которая касается мобилизации.



