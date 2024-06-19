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Главная Новости Политика Украины 2024 В Верховной Раде встретились с председателями областных ТЦК и рассказали, чего они не понимают
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В Верховной Раде встретились с председателями областных ТЦК и рассказали, чего они не понимают

В ВР состоялась встреча с председателями областных ТЦК, сообщила нардеп Ирина Фриз.

сегодня, 18:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сегодня состоялось заседание Временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.

В Верховной Раде встретились с председателями областных ТЦК и рассказали, чего они не понимают

ТЦК

Как сообщила нардеп Ирина Фриз, со второй попытки, но все же появилось руководство областных ТЦК и СП для обсуждения противоправных действий к гражданским.

В ходе предметного и основательного разбора конкретных кейсов относительно противоправных действий со стороны ТЦК и СП сформирован конкретный перечень проблемных вопросов, за которые должна следовать неотвратимость наказания после доказательства виновных должностных лиц. Среди них, говорит нардеп, смерти в ТЦК и СП, незаконное задержание сотрудниками ТЦК, похищение военнообязанных, мобилизация забронированных, заказные рейды.

"Все эти и другие проблемы были подробно рассмотрены, в некоторых из них был определен дальнейший порядок действий, некоторые нуждаются в нормативном урегулировании, некоторые "вскрыли" отсутствие понимания у руководства ТЦК, что нормы Закона о мобилизации имеют более высокую юридическую силу, чем придуманные наскоро формулировки постановлений правительства", — отметила нардеп.

По ее информации, по состоянию на сегодняшний день уже открыто более 20 уголовных производств по противоправным действиям ТЦК и СП.

При этом Фриз добавила, что ни у кого нет сомнения, что нужно срочно дополнительно еще раз вносить изменения в 560-е постановление КМУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первое заседание ВСК, которое должно было состояться 6 июня, все председатели областных ТЦК просто проигнорировали.




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid02oKWRKBLPro9zJPLsKXGvPRAg9dxBkpgFJGFcHta7EiRCjC4GVGoBxn58KJ68kmSxl
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