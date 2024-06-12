В Верховной Раде рассказали, кто сможет забронировать всех своих работников

Предприятия, которые признаны критически важными по экономическим критериям или предоставляют услуги Вооруженным силам Украины, могут забронировать от 50% до 100% своих работников, сообщил народный депутат Александр Федиенко

Бронирование от мобилизации

Для этого, говорит нардеп, необходимо пройти процедуру и получить соответствующие документы. Он добавил, что администрации и профильные министерства активно обрабатывают такие заявки на бронирование работников.

По законопроекту об экономическом бронировании Федиенко сообщил, что Верховная Рада еще не достигла даже стартового этапа, не говоря уже о финишной прямой.

По словам нардепа, сейчас продолжаются многочисленные дискуссии и дебаты по модели экономического бронирования. Генштаб и Вооруженные силы имеют одну позицию, тогда как представители экономического сектора – другую. Как говорит Федиенко, в Верховной Раде понимают, что, с одной стороны, нужно обновлять состав Вооруженных сил, а с другой – учитывать численность работников тех предприятий, которые работают официально.

При этом народный избранник подчеркнул, что Вооруженные силы содержатся за счет средств украинских налогоплательщиков, и это не могут быть средства другой страны. То есть, отметил Федиенко, Верховной Раде необходимо найти баланс интересов, чтобы не разрушить экономику путем вымывания рабочих кадров, что может привести к недостаточному обеспечению ВСУ. Впрочем, с другой стороны, необходимо создать механизмы, чтобы работники нелегальных предприятий чувствовали себя некомфортно, добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11331, предусматривающий возможность экономического бронирования от мобилизации сотрудников компаний. Согласно этому законопроекту бронирование распространяется на все субъекты хозяйства, а также ФЛПов.



