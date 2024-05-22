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В Верховной Раде озвучили цену за бронь от мобилизации: сколько нужно заплатить

Работодателям будут предлагать платить 20 тыс. гривен в месяц военного сбора за каждого работника.

сегодня, 16:20
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат и председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал об инициативе экономического бронирования от мобилизации и указал сумму, за которую можно будет получить такую бронь.

В Верховной Раде озвучили цену за бронь от мобилизации: сколько нужно заплатить

Экономическая бронь от мобилизации может составлять 20 тыс. гривен. Фото из открытых источников

Согласно инициативе Дмитрия Наталухи, работодатели самостоятельно могут определить тех рабочих, без которых предприятию будет сложно работать. Работодатели за таких рабочих должны будут платить 20 тысяч гривен за каждого и каждый месяц.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", – утверждает Дмитрий Наталуха, а ВР добавляют, что "Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда".

Председатель комитета по вопросам экономического развития отмечает, что стратегическими должны быть не только определены государственными должностными лицами предприятия, но и конкретные работники, которых сможет выбрать работодатель.

"Наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация", — говорит председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

Как указывают в Верховной Раде, цель этого подхода – сбережение средств государственного бюджета и их направление на дополнительное финансирование сил обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде объяснили, какое наказание следует ожидать военнообязанным, которые вовремя не обновили свои данные. Кроме того, за неуплату штрафа будет наступать уголовная ответственность.

Также "Комментарии" писали о том, как найти работу, позволяющую получить бронь от мобилизации в Украине.



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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/249757.html
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