В Верховной Раде откровенно рассказали, как Безуглая блокирует работу оборонного комитета

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Ткачик Олеся
На Регламентном комитете Верховной Рады при рассмотрении проекта Постановления Комитета по вопросам нацбезопасности и разведки о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя Председателя комитета народные депутаты сорвали кворум.
Марьяна Безуглая
По ее словам, Безуглая будет продолжать свою "деструктивную деятельность", как член комитета нацбезопасности и разведки.
При этом нардеп София Федина считает, что действия "Слуг народа" свидетельствуют о том, что "Офис президента всячески защищает свою агентуру".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Сергей Евтушок сообщил , что "слуги" решили защитить Безуглую и оставить ее в комитете обороны. По его информации, при рассмотрении на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета Нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета, отметил нардеп.
Также портал "Комментарии" рассказывал, что 22 июля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины снова выступил с рекомендацией отозвать народную депутат Марьяну Безуглую с должностей заместителя председателя и члена комитета. Как отметила нардеп Ирина Фриз, это уже вторая попытка комитета решить вопрос, влияющий на эффективность работы органа важной государственной безопасности.
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Іван Сірко
сегодня, 11:06
діла не буде. це просто жесть. цю партію слуг треба знищити!