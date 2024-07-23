В Верховной Раде откровенно рассказали, как Безуглая блокирует работу оборонного комитета

На Регламентном комитете Верховной Рады при рассмотрении проекта Постановления Комитета по вопросам нацбезопасности и разведки о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя Председателя комитета народные депутаты сорвали кворум.

Марьяна Безуглая

"Вот депутаты, сорвавшие рассмотрение вопроса: Марченко, Папиев, Культенко, Гринчук. Именно эти нардепы не поддерживают и рассмотрение законопроекта о запрещении деятельности в государстве московским попам! Также отключился Кострийчук", — сообщила в Фейсбуке нардеп Ирина Фриз.

По ее словам, Безуглая будет продолжать свою "деструктивную деятельность", как член комитета нацбезопасности и разведки.

"Как человек внесенный в базу Миротворец, как человек, который фактически приведет к блокированию работы комитета в закрытом режиме, ведь представители сектора безопасности и обороны отказываются работать в режиме тайно при ее присутствии. Безуглость forever!" – написала Фриз.

При этом нардеп София Федина считает, что действия "Слуг народа" свидетельствуют о том, что "Офис президента всячески защищает свою агентуру".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Сергей Евтушок сообщил , что "слуги" решили защитить Безуглую и оставить ее в комитете обороны. По его информации, при рассмотрении на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета Нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета, отметил нардеп.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что 22 июля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины снова выступил с рекомендацией отозвать народную депутат Марьяну Безуглую с должностей заместителя председателя и члена комитета. Как отметила нардеп Ирина Фриз, это уже вторая попытка комитета решить вопрос, влияющий на эффективность работы органа важной государственной безопасности.



