В ТЦК отреагировали на случаи, когда водителей забирают из автомобилей в военкоматы

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Slava Kot
После возвращения из-за границы украинских водителей снимают с рейсов и насильно забирают работники ТЦК для прохождения ВЛК в военкоматах, заявили в Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП). В Закарпатском ТЦК отреагировали на такие случаи.
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото из открытых источников
В Закарпатском ТЦК объяснили, что водители заранее не позаботились о наличии документов, поэтому работники центров комплектования забирают их в военкомат.
В Закарпатском ТЦК подчеркнули, что транспортное средство после отправки водителя в военкомат остается под надзором правоохранительных органов.
В ТЦК указали, что водители должны иметь документы, подтверждающие право отсрочки от мобилизации, с отметкой о снятии с военного учета или документы о бронировании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве уголовных дел, которые открыли в отношении уклонистов с начала полномасштабного вторжения.
Также "Комментарии" писали, что некоторые родители с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации.
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