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Главная Новости Политика Украины 2024 В ТЦК отреагировали на случаи, когда водителей забирают из автомобилей в военкоматы
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В ТЦК отреагировали на случаи, когда водителей забирают из автомобилей в военкоматы

После жалоб от автоперевозчиков о действиях работников ТЦК в отношении водителей, в Закарпатскому ТЦК прокомментировали ситуацию.

сегодня, 15:43
Автор:
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Slava Kot
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После возвращения из-за границы украинских водителей снимают с рейсов и насильно забирают работники ТЦК для прохождения ВЛК в военкоматах, заявили в Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП). В Закарпатском ТЦК отреагировали на такие случаи.

В ТЦК отреагировали на случаи, когда водителей забирают из автомобилей в военкоматы

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото из открытых источников

В Закарпатском ТЦК объяснили, что водители заранее не позаботились о наличии документов, поэтому работники центров комплектования забирают их в военкомат.

"Водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины как и другие. При осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные. В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в ТЦК и СП для уточнения данных", – сообщили в ТЦК.

В Закарпатском ТЦК подчеркнули, что транспортное средство после отправки водителя в военкомат остается под надзором правоохранительных органов.

В ТЦК указали, что водители должны иметь документы, подтверждающие право отсрочки от мобилизации, с отметкой о снятии с военного учета или документы о бронировании.

"Против нашего государства идет полномасштабная агрессия, и победить мы можем только объединившись и направив все свои усилия на борьбу" — добавили в ТЦК и призвали украинцев самостоятельно обновлять свои военно-учетные данные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве уголовных дел, которые открыли в отношении уклонистов с начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что некоторые родители с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BF&locale=uk_UA
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