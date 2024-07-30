В правительстве сказали, может ли Венгрия способствовать завершению войны в Украине

Украина не может рассчитывать на Венгрию в завершении войны и восстановлении мира в Европе, об этом в эфире Freedom сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина

“Я очень реалистично оцениваю ситуацию. Во-первых, нет иллюзий по потеплению в отношениях между Украиной и Венгрией. Важным моментом является то, что мы задекларировали, что эти отношения должны быть перезапущены, что Украина настроена решать возникающие вопросы в наших двусторонних отношениях”, — сказала Стефанишина.

Она напомнила о недавнем интервью Виктора Орбана, в котором он признал, что Россия напала на Украину, но в то же время венгерский премьер отметил, что сейчас его интересуют только "мирные переговоры".

При этом чиновник считает, что Венгрия систематически использует Украину как фактор для получения дополнительных политических выгод в Брюсселе.

Кроме того, Стефанишина заявила, что Венгрия не имеет инструментов влияния на завершение войны, что подтвердило последнее "мирное турне" Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

"Если бы Венгрия имела какие-то инструменты влияния на завершение войны, то, по меньшей мере, при приезде в Украину венгерский премьер-министр проинформировал бы президента Зеленского о том, что у него дальше запланирована встреча и в Китае, и в Москве, и в Вашингтоне. Этого не было, что, в принципе, для украинской стороны достаточно очевидный сигнал, что мы не можем серьезно рассчитывать на роль Венгрии в завершении войны и восстановлении мира в Европе", — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР тоже поставили на место Орбана и заявили, что так называемые мирные инициативы Орбана неприемлемы.



