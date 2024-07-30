В правительстве сказали, может ли Венгрия способствовать завершению войны в Украине

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Ткачик Олеся
Украина не может рассчитывать на Венгрию в завершении войны и восстановлении мира в Европе, об этом в эфире Freedom сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Ольга Стефанишина
Она напомнила о недавнем интервью Виктора Орбана, в котором он признал, что Россия напала на Украину, но в то же время венгерский премьер отметил, что сейчас его интересуют только "мирные переговоры".
При этом чиновник считает, что Венгрия систематически использует Украину как фактор для получения дополнительных политических выгод в Брюсселе.
Кроме того, Стефанишина заявила, что Венгрия не имеет инструментов влияния на завершение войны, что подтвердило последнее "мирное турне" Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР тоже поставили на место Орбана и заявили, что так называемые мирные инициативы Орбана неприемлемы.
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