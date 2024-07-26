В Минэнерго решили натравить на депутата, который рассказал о «лжи» Галущенко, СБУ

Информацию об "аварии на Южноукраинской АЭС" в Минэнерго продолжают называть фейком и говорят, что она впервые была заброшена в украинское информационное пространство российской пропагандой в ответ на собственные попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС, информация о которой появилась в медиапространстве ранее.

Герман Галущенко

К сожалению, говорят в пресс-службе Минэнерго, несмотря на официальное опровержение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в Украине начались откровенные манипуляции о состоянии оборудования АЭС.

Там настаивают, что никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в распространенном фейке, на станции не было. Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок.

В Минэнерго заявили, что повреждение другого оборудования не влияет на работу блока и может оказать лишь кратковременное (в течение часов) влияние на возможность выдачи. То есть, говорят в пресс-службе, речь идет о прямом результате целенаправленных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры и аномальные погодные условия.

"Такая ситуация никак не может считаться "аварией на атомной электростанции". Атомный энергоблок находится в рабочем состоянии. Попытки безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об аварии на атомной станции недопустимы. Просим Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также Служба безопасности Украины принять неотложные меры по привлечению к ответственности за попытки подыгрывать российской пропаганде и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине", — сказано в сообщении Минэнерго.

На это сообщение отреагировал нардеп Ярослав Железняк, который, собственно, и обвинил министра энергетики Германа Галущена во лжи относительно якобы имевшей место ситуации на ЮАЭС.

"А можно еще просьбу все-таки наконец-то уволить пиарщиков, или хотя бы перестать им давать эти забористые грибы", — написал Железняк в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр Галущенко якобы наврал нардепам , что внештатных ситуаций на АЭС, которые привели к ухудшению условий с энергоснабжением, не было.



