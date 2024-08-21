В МИД Украины отреагировали на решение ВР ратифицировать Римский устав

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ратификацию Римского устава и заявил, что теперь Украина будет еще более эффективно работать в сфере международного правосудия, в том числе и привлечение к ответственности России за ее преступления.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Глава МИД Дмитрий Кулеба в социальной сети X сообщил, что Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.
Дмитрий Кулеба также отметил, что решение Верховной Рады, которая 281 голосом поддержавшая ратификацию Римского устава, станет еще одной ступенью Украины к сближению с Европейским Союзом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из народных депутатов раскритиковала голосование и ратификацию Римского устава. По ее словам, она не понимает, почему нужно было так быстро принимать это решение.
Также "Комментарии" писали о том, что Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию президентки. Однако глава Кремля может быть арестован, если попадет на территорию этой страны, ведь Мексика ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, выдавший ордер на арест Путина.
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