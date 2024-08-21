В МИД Украины отреагировали на решение ВР ратифицировать Римский устав

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ратификацию Римского устава и заявил, что теперь Украина будет еще более эффективно работать в сфере международного правосудия, в том числе и привлечение к ответственности России за ее преступления.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба в социальной сети X сообщил, что Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.

"Это было долгое путешествие, полное вызовов, мифов и страхов. Ни одно из них не было правдой. И сегодня мы наконец-то там. Украина уже эффективно сотрудничала с Международным уголовным судом, чтобы обеспечить полную ответственность за все зверства России, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной", — заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также отметил, что решение Верховной Рады, которая 281 голосом поддержавшая ратификацию Римского устава, станет еще одной ступенью Украины к сближению с Европейским Союзом.

"С ратификацией Римского устава Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", – подчеркнул Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из народных депутатов раскритиковала голосование и ратификацию Римского устава. По ее словам, она не понимает, почему нужно было так быстро принимать это решение.

Также "Комментарии" писали о том, что Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию президентки. Однако глава Кремля может быть арестован, если попадет на территорию этой страны, ведь Мексика ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, выдавший ордер на арест Путина.