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В Германии сказали, как отставка Найема повлияет на конференцию по восстановлению Украины

Отсутствие Найема на конференции в Берлине никак не повлияет на ее результаты, заявил в комментарии Укринформу спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт

сегодня, 18:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Правительство Германии уверено, что отсутствие на конференции по восстановлению в Берлине руководителя Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема, объявившего о своей отставке, не повредит мероприятию, отметил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

В Германии сказали, как отставка Найема повлияет на конференцию по восстановлению Украины

Мустафа Найем

При этом он уверен, что отсутствие Найема не повлияет на успех конференции. Чиновник подчеркнул, что отсутствие одного человека не может повлиять на успех или неуспех конференции.

Кроме того, представитель пресс-службы Министерства финансов Германии Шарлотте Мигенда добавила, что на полях конференции будет подписан общий документ. По ее словам, министр финансов Кристиан Линднер и украинский министр Сергей Марченко подпишут совместную декларацию о намерениях, касающейся финансирования восстановления Украины и дальнейшего развития институционального финансирования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что глава правительства Денис Шмыгаль не подписал командировку для главы агентства по восстановлению Мастафи Найему в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. После этого Найем подал в отставку. Кроме того, он сообщил о том, что, якобы, правительство в течение последних восьми месяцев всячески блокировало работу агентства, даже существенно уменьшило зарплату работникам, чем спровоцировало отток квалифицированных кадров.

Впрочем, как отмечают эксперты, отставка Найема была вполне ожидаемой после увольнения его патрона Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры. Сам Найем либо не смог, либо не захотел навести мосты с новым патроном, потому тоже впал в немилость.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3873295-u-nimeccini-kazut-so-zvilnenna-najema-ne-vpline-na-perebig-konferencii-z-vidbudovi.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1PGoWlNrKyuijyhKULzstd6xDcMXf96xJgIjEktharqrsbhSO9TjvxDcA_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
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