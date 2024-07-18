Увеличение акциза на горючее помогли протянуть «зашкваренные» нардепы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
18 июля Верховная Рада проголосовала за повышение акциза на горючее с 1 сентября. При этом, как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, скандальное решение помогло протащить "зашкваренные" нардепы.
Рост цен на бензин
По его словам, за повышение акциза голосовал Николай Задорожный, которого обвиняют в коррупции. Его вчера суд обязал носить электронный браслет и назначил залог в размере 3 млн. гривен.
Также поддержал повышение акциза нардеп Андрей Клочко.
По его словам, так как набран был 231 голос, то без этих 6 голосов решение бы не прошло.
В свою очередь, нардеп Алексей Кучеренко обратил внимание на то, что "слугам" помогли продлить решение нардепы от бывшей ОПЗЖ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что формально повышение акциза имеет "благородную цель" — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Однако оппозиционные депутаты утверждают, что ЕС в нынешних экономических условиях не требовали от Украины имплементации этих положений по акцизам немедленно. Напротив, позволяли отсрочить внесение именно этих положений.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!