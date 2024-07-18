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Главная Новости Политика Украины 2024 Увеличение акциза на горючее помогли протянуть «зашкваренные» нардепы
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Увеличение акциза на горючее помогли протянуть «зашкваренные» нардепы

Речь идет о шести нардепах, имеющих подозрение в коррупции

сегодня, 12:25
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Ткачик Олеся

18 июля Верховная Рада проголосовала за повышение акциза на горючее с 1 сентября. При этом, как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, скандальное решение помогло протащить "зашкваренные" нардепы.

Увеличение акциза на горючее помогли протянуть «зашкваренные» нардепы

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По его словам, за повышение акциза голосовал Николай Задорожный, которого обвиняют в коррупции. Его вчера суд обязал носить электронный браслет и назначил залог в размере 3 млн. гривен.

Также поддержал повышение акциза нардеп Андрей Клочко.

"Мог быть в СИЗО, подозрение в незаконном обогащении, внес залог, сидит голосующий "за". Гунько — бывший депутат "Слуги народа", мог быть в СИЗО, внес 30 млн залога, сидит в Раде, голосует за повышение акцизного горючего. Одарченко исключили из "слуг", коррупционный скандал, вышел под залог, голосует "за" акцизы. Кузьминых — Слуга народа, взятка в 558 тысяч грн, внес залог, голосует за акцизы. Юрченко — бывший Слуга народа, имеет подозрение в коррупции, голосует "за", — написал в Телеграмме Гончаренко.

По его словам, так как набран был 231 голос, то без этих 6 голосов решение бы не прошло.

В свою очередь, нардеп Алексей Кучеренко обратил внимание на то, что "слугам" помогли продлить решение нардепы от бывшей ОПЗЖ.

Как всегда решающими стали голоса опзж. Все как всегда – коалиция СН и "ОПЗЖ" очевидна и де-факто обслуживает все желания ОП. "Платформа" "Восстановление" – 25 голосов", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что формально повышение акциза имеет "благородную цель" — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Однако оппозиционные депутаты утверждают, что ЕС в нынешних экономических условиях не требовали от Украины имплементации этих положений по акцизам немедленно. Напротив, позволяли отсрочить внесение именно этих положений.




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