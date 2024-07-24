Ушли ли депутаты на каникулы: Стефанчук расставил все точки над «і»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на слухи о том, что парламент ушел на каникулы до 20 августа.

Руслан Стефанчук

"Широко растиражировано заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, — не соответствует действительности", — написал Стефанчук в Фейсбуке.

По его словам, начиная с 24 февраля 2022 года, парламент работает в режиме единого заседания. Более того, как утверждает Стефанчук, за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку во время военного положения Верховная Рада Украины не может иметь каникулы, ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе.

В то же время, добавил спикер, работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности народных депутатов Украины. По его словам, каждый из них работает в комитетах, где готовятся законы для голосования в зале, во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляют другие мероприятия парламентского контроля, занимаются межпарламентской деятельностью.

"Учитывая, что вчера было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений Закона №8371 с целью его скорейшего внесения и голосования в зале, парламентарии будут заниматься другими видами деятельности, в частности, и тесно связанными с подготовкой этого законопроекта", — отметил Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что появилась информация, что народные депутаты решили устроить себе месячные каникулы и начнут работать где-то с 20 августа. Впрочем, эту информацию опровергла Оксана Дмитриева. Она отметила, что, действительно, следующее пленарное заседание планируется где-то на 20 числа августа, но к тому времени депутаты будут работать в комитетах.



