Украину ждут 3-4 очень тяжелых месяца: Данилов рассказал о новом плане Путина

РФ планирует развернуть кампанию по дискредитации украинских властей, Украину ждет непростые и тяжелые 3-4 месяца. В Киеве готовы к любым вызовам, а Москве не пригодится ее поддержка Ираном и КНДР. Об этом подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Вместе он остановился на том, что Россия будет делать манипуляционный акцент на неспособности Украины провести выборы во время войны.

"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а мы не проводим. Но мы готовы к любым вызовам". , — подчеркнул чиновник.

Еще Данилов предостерег, что военная помощь, оказываемая КНДР и Ираном РФ, не спасут.

"Что касается помощи от диктаторских режимов, то она им (россиянам – ред.) точно не поможет", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов резко реагирует на мирный план Китая . Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией, при которых Украина должна уступить свои территории. Во время критики в сторону китайского посланника Ли Хуэя Данилов, вероятно, случайно нецензурно высказался, пытаясь сказать фамилию дипломата КНР.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией, при которых Украина должна уступить свои территории. Во время критики в сторону китайского посланника Ли Хуэя Данилов, вероятно, случайно нецензурно высказался, пытаясь сказать фамилию дипломата КНР.

