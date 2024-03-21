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Главная Новости Политика Украины 2024 Украину ждут 3-4 очень тяжелых месяца: Данилов рассказал о новом плане Путина
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Украину ждут 3-4 очень тяжелых месяца: Данилов рассказал о новом плане Путина

Военная поддержка агрессора РФ со стороны Ирана и КНДР точно не поможет Москве, считает Алексей Данилов.

сегодня, 18:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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РФ планирует развернуть кампанию по дискредитации украинских властей, Украину ждет непростые и тяжелые 3-4 месяца. В Киеве готовы к любым вызовам, а Москве не пригодится ее поддержка Ираном и КНДР. Об этом подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украину ждут 3-4 очень тяжелых месяца: Данилов рассказал о новом плане Путина

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Вместе он остановился на том, что Россия будет делать манипуляционный акцент на неспособности Украины провести выборы во время войны.

"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а мы не проводим. Но мы готовы к любым вызовам". , — подчеркнул чиновник.

Еще Данилов предостерег, что военная помощь, оказываемая КНДР и Ираном РФ, не спасут.

"Что касается помощи от диктаторских режимов, то она им (россиянам – ред.) точно не поможет", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилов резко реагирует на мирный план Китая . Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией, при которых Украина должна уступить свои территории. Во время критики в сторону китайского посланника Ли Хуэя Данилов, вероятно, случайно нецензурно высказался, пытаясь сказать фамилию дипломата КНР.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией, при которых Украина должна уступить свои территории. Во время критики в сторону китайского посланника Ли Хуэя Данилов, вероятно, случайно нецензурно высказался, пытаясь сказать фамилию дипломата КНР.
 



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:53

Не треба ототожнювати Хунту з народом. Якщо "Росія зараз розгортає дуже потужну кампанію з дискредитації нашого керівництва" то часи будуть важкими у корумпованих поплічників Фюрера, а потім Трамп почне діяти. Гаага Нюрнберг все ближче і виплескувати свій неспокій на загал не допоможе!


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