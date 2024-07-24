Украинцев ждет замораживание всех соцвыплат, если ВР не соберется в ближайшее время

Бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрел и утвердил предложения к скандальной Бюджетной декларации Правительства на 2025-2027 годы, предусматривающей замораживание социальных выплат и заметное уменьшение расходов на оборону. И это, как утверждает бывший нардеп Борислав Береза, напрямую связано с тем, что ВР не будет работать в ближайшие недели.

Соцвыплаты

"Если до 11 августа в ВР это не будет рассмотрено, то Бюджетная декларация остается принятой без каких-либо предложений Верховной Рады и все замораживания социальных выплат и ранее озвученное заметное уменьшение расходов на оборону считаются утвержденными. А потом на Банковой скажут, что ВР ничего не сделала, чтобы помешать, так что вся вина и ответственность на народных депутатах. Как говорил один классик украинской политики "Оцените красоту игры", – говорит политик.

По его убеждению, именно поэтому Офис президента, якобы, заинтересован в параличе работы Верховной Рады. Именно поэтому, добавляет он, спикер Руслан Стефанчук не вносит на голосование законопроект о запрещении деятельности церковных организаций, связанных с РФ.

"Дело не только в заигрывании со своим электоратом, но и в полезных интересах. Поэтому вероятность начала работы ВР до 11 августа считается ничтожной. А "слуги" уедут в отпуск в командировку", — отметил Береза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство в своей бюджетной декларации предлагает на три года отказаться от индексации прожиточного минимума. А значит, от повышений пенсий, социальных выплат людям с инвалидностью, многодетным, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, чернобыльцам и другим. Как отмечали эксперты, особенно циничным это выглядит на фоне повышения зарплат госаппарата и госкомпаниям в этом году почти на 50%. Именно поэтому эксперты призвали народных депутатов проголосовать против таких планов правительства и отклонить бюджетную декларацию.



