Украинцев ждет замораживание всех соцвыплат, если ВР не соберется в ближайшее время

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Ткачик Олеся
Бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрел и утвердил предложения к скандальной Бюджетной декларации Правительства на 2025-2027 годы, предусматривающей замораживание социальных выплат и заметное уменьшение расходов на оборону. И это, как утверждает бывший нардеп Борислав Береза, напрямую связано с тем, что ВР не будет работать в ближайшие недели.
Соцвыплаты
По его убеждению, именно поэтому Офис президента, якобы, заинтересован в параличе работы Верховной Рады. Именно поэтому, добавляет он, спикер Руслан Стефанчук не вносит на голосование законопроект о запрещении деятельности церковных организаций, связанных с РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство в своей бюджетной декларации предлагает на три года отказаться от индексации прожиточного минимума. А значит, от повышений пенсий, социальных выплат людям с инвалидностью, многодетным, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, чернобыльцам и другим. Как отмечали эксперты, особенно циничным это выглядит на фоне повышения зарплат госаппарата и госкомпаниям в этом году почти на 50%. Именно поэтому эксперты призвали народных депутатов проголосовать против таких планов правительства и отклонить бюджетную декларацию.
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