Украина "запретила московскую церковь". В ВР указали, какие могут появиться проблемы

Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе его называют законом о запрещении московской церкви.

УПЦ

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект 265 народных депутатов. Голосовали против него 17 нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир", выступили против 7 нардепов из группы "Восстановление Украины", один депутат воздержался. В партии "Слуга народа" голосовали против 4 нардепа и 3 воздержались. Против запрета московской церкви проголосовал также один внефракционный депутат.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но, добавляет Железняк, кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

В Раде голосование уже назвали историческим.

"Историческое событие – 400-летнее господство московской церкви в Украине прекращено. Закон принят. Будем строить собственную независимую духовную жизнь", — отметил нардеп Егор Чернев.

Прокомментировал голосование в Верховной Раде и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Московской церкви в Украине не будет", — отметил он в Телеграмме.

Впрочем, нардеп Владимир Арьев отметил, что теперь исполнение закона будет полностью зависеть от политической воли власти.

"А вот с этим будут вопросы, поскольку Минюст уже саботировал выполнение другого закона о переименовании УПЦ МП в РПЦ в Украине и фактически спас российских попов в погонах", — заявил политик.

По его словам, все возлагается на ГЭСС – Госслужбу по этнополитике и свободе совести. Если она станет активно выполнять закон и работать над выявлением религиозных ячеек русского мира, то в итоге это приведет к сотням судебных процессов, как предусматривает закон, считает нардеп.

"Самой большой проблемой станет отсутствие юристов в ГЭСС. Юрист в штате ГЭСС один, а у спонсора российских попов олигарха Новинского их будет сотни. И если ГЭСС систематически не сможет посылать представителя на все судебные заседания, которых будет много, суд будет принимать решение в пользу явившейся должным образом стороны. Поэтому либо Госслужбе нужно либо дать из бюджета средства на юридическое сопровождение, либо придется организоваться помочь на волонтерских началах. Если, конечно, ГЭСС захочет принять такую помощь", — отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рада почти на месяц останавливала работу из-за затягивания процесса рассмотрения вопроса о запрете московской церкви.



