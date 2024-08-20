Украина "запретила московскую церковь". В ВР указали, какие могут появиться проблемы

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Ткачик Олеся
Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе его называют законом о запрещении московской церкви.
УПЦ
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект 265 народных депутатов. Голосовали против него 17 нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир", выступили против 7 нардепов из группы "Восстановление Украины", один депутат воздержался. В партии "Слуга народа" голосовали против 4 нардепа и 3 воздержались. Против запрета московской церкви проголосовал также один внефракционный депутат.
Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но, добавляет Железняк, кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.
В Раде голосование уже назвали историческим.
Прокомментировал голосование в Верховной Раде и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Впрочем, нардеп Владимир Арьев отметил, что теперь исполнение закона будет полностью зависеть от политической воли власти.
По его словам, все возлагается на ГЭСС – Госслужбу по этнополитике и свободе совести. Если она станет активно выполнять закон и работать над выявлением религиозных ячеек русского мира, то в итоге это приведет к сотням судебных процессов, как предусматривает закон, считает нардеп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рада почти на месяц останавливала работу из-за затягивания процесса рассмотрения вопроса о запрете московской церкви.
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