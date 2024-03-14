Украина на пороге мощного политического кризиса: эксперт объяснил почему

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Марьян Ощановский
В Украине накапливаются проблемы, которые могут выстрелить уже в апреле-мае. Страна находится на пороге мощного политического кризиса, считает политолог Виталий Кулик.
У Украины накапливаются проблемы. Фото из открытых источников
По словам Кулика, если объяснять принятие решений политической целесообразностью и запросом на справедливость, это лишь усугубит политический кризис и загонит Украину в тупик.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".
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