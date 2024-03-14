Украина на пороге мощного политического кризиса: эксперт объяснил почему

В Украине накапливаются проблемы, которые могут выстрелить уже в апреле-мае. Страна находится на пороге мощного политического кризиса, считает политолог Виталий Кулик.

У Украины накапливаются проблемы. Фото из открытых источников

"Есть вопрос о сохранении провластного большинства в Верховной Раде. Мы не знаем, сможет ли парламент проголосовать за назначение нового премьер-министра, когда возникнет такая необходимость. Также надвигается конституционный кризис. Разъяснение по поводу легитимности президента должен предоставить Конституционный Суд, а не ЦИК. В то же время Банковая не хочет отправлять письмо в Конституционный Суд, поскольку боится получить не такой ответ, которого ожидает. В свое время Офис президента создал конфликтную ситуацию с КС, а теперь опасается обращаться к нему", — рассказал политолог.

По словам Кулика, если объяснять принятие решений политической целесообразностью и запросом на справедливость, это лишь усугубит политический кризис и загонит Украину в тупик.

"Вместо того чтобы принимать неправовые решения, власти должны начать открытый диалог с обществом, если не хотят углубления кризисной ситуации", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".

