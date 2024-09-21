У нас будет другая ситуация после ноября: Зеленский раскрыл детали предстоящего визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский очень ждет встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 26-27 сентября. Также глава государства в США с нетерпением ждет встречи с Камалой Гаррис. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер рассказал на встрече с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что во время своего визита в США на следующей неделе точно встретится с оппонентом Трампа – кандидатом на пост президента от Демократической партии Камалой Гаррис. Зеленский хочет узнать, что она думает по поводу этого плана победы Украины.

"Как я вам сказал: в плане есть не только то, что нужно сегодня от Байдена. Но в плане есть то, что у нас будет другая ситуация после ноября. То есть в США будет новый президент. И надо с каждым из претендентов говорить, а как они к этому относятся. И тоже я буду говорить с Конгрессом. Мне нужна их поддержка по этому делу", — пояснил президент.

Насчет встречи с Трампом Зеленский сказал, что прямой диалог обязательно должен произойти. Владимир Зеленский отметил, что он видел сообщения Дональда Трампа в СМИ, именно поэтому команды находятся в постоянном контакте.

"Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно", – отметил глава государства.

По словам президента, встреча с Дональдом Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские власти активно работают над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы начать переговоры с Россией. Причем это могут быть переговоры абсолютно в любом формате. Три пункта плана уже готовы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США Владимир Зеленский будет настаивать на двух вопросах.



