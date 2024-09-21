В США Зеленский будет настаивать на двух вопросах

Президент Украины Владимир Зеленский будет подталкивать президента США Джо Байдена к тому, чтобы тот дал свое официальное согласие на вступление Украины в НАТО и взял на себя обязательства по постоянным поставкам современного оружия в рамках "победного плана" президента Украины по прекращению войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство Bloomberg.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ожидается, что Зеленский представит план Байдену, который также требует четкого пути к членству в Европейском Союзе, а также других экономических и безопасных договоренностей, когда они встретятся в Вашингтоне 26 сентября. СМИ отмечает, такую информацию рассказали люди, знакомые с ситуацией, которые попросили не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной.

Bloomberg пишет, украинский лидер описал план того, как заставить российского диктатора Владимира Путина искать мира. Киев также обеспокоен тем, что прекращение огня без таких гарантий позволит России свободно нанести новый удар после перевооружения.

СМИ отмечает, перед тем, как отправиться в США президент Украины сказал, что "план победы" поможет привести к его ранее представленному "мирному плану", который включает полный вывод войск России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Politico о войне в Украине: у Байдена медлят с судьбоносным решением.

Также издание "Комментарии" сообщало – план победы: какое решение Зеленский ждет от Байдена в конце его президентства.

Ранее "Комментарии" писали – план победы готов: Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на замораживание войны.



