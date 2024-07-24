"Творить такое можно только за большие деньги": нардеп раскритиковал Верховную Раду из-за одного законопроекта

Народный депутат Николай Княжицкий подверг критике провластных депутатов, которые не поддерживают голосование за законопроект о запрете УПЦ МП и не выносят его на голосование. Княжицкий такие действия объясняет тем, что их "покупает российская церковь".



Народный депутат Николай Княжицкий. Фото из открытых источников

Николай Княжицкий в эфире телеканала "Еспресо" высказал свое мнение относительно того, что в Верховной Раде не проходит рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ МП.

"Творить такое можно только за большие деньги. Такое впечатление, что российская церковь покупает тех, кто должен принимать такие решения", — сказал Княжицкий.

Депутат отметил отсутствие доказательств, однако критикует народных избранников, которые утверждают, что запрет Украинской православной церкви Московского патриархата приведет к американским санкциям.

"У меня нет никаких доказательств этого, но я вижу, как они размещают фейковые новости в Telegram о том, что, якобы кто за это проголосует, будут санкции Америки и другая ложь и абсурд. Но почему руководство Верховной Рады и крупнейшей фракции блокирует рассмотрение этого вопроса, понять не могу", — сказал Княжицкий и добавил, что не видит в этом "никакого логического объяснения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепам из "Слуги народа" пригрозили демаршем из-за нежелания голосовать за законопроект о запрете УПЦ МП. Кроме того, названы фамилии, не поддерживающие законопроект.

Также "Комментарии" писали о том, какие последствия и риски может нести принятие Верховной Радой законопроекта о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата.



