"Творить такое можно только за большие деньги": нардеп раскритиковал Верховную Раду из-за одного законопроекта

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Slava Kot
Народный депутат Николай Княжицкий подверг критике провластных депутатов, которые не поддерживают голосование за законопроект о запрете УПЦ МП и не выносят его на голосование. Княжицкий такие действия объясняет тем, что их "покупает российская церковь".
Народный депутат Николай Княжицкий. Фото из открытых источников
Николай Княжицкий в эфире телеканала "Еспресо" высказал свое мнение относительно того, что в Верховной Раде не проходит рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ МП.
Депутат отметил отсутствие доказательств, однако критикует народных избранников, которые утверждают, что запрет Украинской православной церкви Московского патриархата приведет к американским санкциям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепам из "Слуги народа" пригрозили демаршем из-за нежелания голосовать за законопроект о запрете УПЦ МП. Кроме того, названы фамилии, не поддерживающие законопроект.
Также "Комментарии" писали о том, какие последствия и риски может нести принятие Верховной Радой законопроекта о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата.
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