Только один министр из команды Зеленского остался на своем посту с 2019 года

3 и 4 сентября несколько министров написали заявления о своей отставке. Таким образом, с начала президентства Владимира Зеленского лишь один министр смог удержать свой пост — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото из открытых источников

В начале сентября в Украине произошел настоящий "министропад". По меньшей мере, 6 министров написали заявления о своей отставке. Таким образом из правительства Алексея Гончарука 2019 года на своем посту остался только один министр – Михаил Федоров.

Михаил Федоров в 2019 году был руководителем digital-направления предвыборной кампании тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. С 21 мая 2019 года начал работать как советник президента по digital-направлению. 29 августа 2019 года был назначен на должность вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года переназначен на эту же должность в правительстве Дениса Шмыгаля.

Кроме Михаила Федорова, дольше всего в правительстве под руководством Зеленского до сих пор проработал министр юстиции Денис Малюська.

Какие министры написали заявления на увольнение в сентябре:

— Александр Камышин – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

— Руслан Стрелец – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;

— Денис Малюська – министр юстиции;

— Ирина Верещук – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

— Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

— Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде рассказали, как будут продавать Западу масштабную отставку министров.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский уволил скандального заместителя Ермака.