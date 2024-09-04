Стало окончательно ясно, уходит ли Кулеба в отставку

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Facebook подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюська Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также в списке на отставку есть министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Почему сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – украинские министры массово писали заявления на увольнение. Среди них и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Ее заявление нардеп Ирина Геращенко назвала "ожидаемой новостью".
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