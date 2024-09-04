Стало окончательно ясно, уходит ли Кулеба в отставку

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Facebook подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке", – отметил спикер парламента.

Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раду поступили заявления об отставке ряда министров и главы Фонда госимущества. По словам председателя ВР Руслана Стефанчука, заявления об отставке подали: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышин Александр; министр юстиции Украины Малюська Денис; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрелец Руслан; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий. Также в списке на отставку есть министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Почему сейчас назрела серия громких отставок? Кто может занять вакантные должности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские министры массово писали заявления на увольнение. Среди них и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Ее заявление нардеп Ирина Геращенко назвала "ожидаемой новостью".

"Ожидаемая новость на фоне заявления об увольнении министра юстиции Малюски. ОП давно планировали отдать под госпожу Стефанишину министерство юстиции, поэтому прогнозирую, она объединит должность вице-премьера-министра юстиции", — заявила Геращенко.



