В Раде рассказали, как будут продавать Западу масштабную отставку министров

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Ткачик Олеся
Во вторник, 3 сентября, украинские министры массово писали заявления на увольнение. Среди них и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Ее заявление нардеп Ирина Геращенко назвала "ожидаемой новостью".
Кабмин
Также политик добавила, что госпожа Стефанишина также возглавляет украинскую переговорную группу по вступлению в ЕС.
При этом, считает нардеп, западным партнерам и стране "перезагрузки правительства" будут продавать как реформы и сокращения и объединения министерств.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские министры массово написали заявления на увольнение. В ВР поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также подала в отставку министр реинтеграции Ирина Верещук и вице-премьер Ольга Стефанишина. Ходят слухи, что увольнять будут и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
При этом нардеп Железняк предположил, что министерство юстиции "присоединят министерство к Стефанишиной", на МинЭкологии пойдет Светлана Гринчук (сейчас зам в Минэнерго, но была долго в минеко), а Камышин пойдет на повышение.
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