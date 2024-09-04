В Раде рассказали, как будут продавать Западу масштабную отставку министров

Во вторник, 3 сентября, украинские министры массово писали заявления на увольнение. Среди них и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Ее заявление нардеп Ирина Геращенко назвала "ожидаемой новостью".

Кабмин

"Ожидаемая новость на фоне заявления об увольнении министра юстиции Малюски. ОП давно планировали отдать под госпожу Стефанишину министерство юстиции, поэтому прогнозирую, она объединит должность вице-премьера-министра юстиции", — заявила Геращенко.

Также политик добавила, что госпожа Стефанишина также возглавляет украинскую переговорную группу по вступлению в ЕС.

При этом, считает нардеп, западным партнерам и стране "перезагрузки правительства" будут продавать как реформы и сокращения и объединения министерств.

"Мы это уже проходили, ликвидация и создание, укрупнение и разделение ведомств – это любимая игрушка слуг. Они начинали с объединения минэнергетики и экологии, потом их разъединяли и так по кругу", — отметила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские министры массово написали заявления на увольнение. В ВР поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также подала в отставку министр реинтеграции Ирина Верещук и вице-премьер Ольга Стефанишина. Ходят слухи, что увольнять будут и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

При этом нардеп Железняк предположил, что министерство юстиции "присоединят министерство к Стефанишиной", на МинЭкологии пойдет Светлана Гринчук (сейчас зам в Минэнерго, но была долго в минеко), а Камышин пойдет на повышение.



