Стало известно, почему власти решили отказаться от идеи экономического бронирования

Проблема экономического бронирования в том, что сама идея сырая, недоработана, а цифры взяты с потолка, считает экономист Павел Вернивский.

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"Проблема в том, что все прекрасно понимают, для кого эта идея создавалась. Проблема в том, что дополнительное наполнение бюджета это недостаточный аргумент для продвижения идеи. Учитывая общественный резонанс по поводу несправедливости, который она может создать. И учитывая, что именно это общество должно потом воевать",

– отметил эксперт в Фейсбуке.

Кроме того, он добавил, что проблема также и в том, что манипуляций вокруг этой идеи так же много, как и вокруг обычного бронирования.

"Проблема, что не все выгодоприобретатели этой идеи будут придерживаться тех принципов, которые сейчас исповедуют в публичном пространстве. Так же как это происходит с обычным бронированием. Проблема также, что дополнительными выгодополучателями этой идеи будут бизнесы с сомнительной пользой для экономики. Так же как это происходит с обычным бронированием",

– подчеркнул эксперт.

В свою очередь экономист Валерий Пекарь отметил, что поскольку вести войну без экономики все равно невозможно, нужно исходить из двух вариантов. Первый – это прозрачное легальное экономическое бронирование, с четкими критериями и возможностью контроля, с поступлением денег в государственный бюджет.

Второй – непрозрачное коррупционное "экономическое бронирование", потому что предприятия все равно не отдадут ключевых сотрудников – те 2%, из-за отсутствия которых все остановится и остальные 98% потеряют работу, а инвесторы инвестиции.

"Говорят, что причина отказа от легального пути – нежелание социальных конфликтов. Боюсь, настоящая причина – нежелание прозрачности, желание взяток",

– отметил эксперт в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования.



