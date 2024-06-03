Стало известно, почему власти решили отказаться от идеи экономического бронирования

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Ткачик Олеся
Проблема экономического бронирования в том, что сама идея сырая, недоработана, а цифры взяты с потолка, считает экономист Павел Вернивский.
Мобилизация в Украине
Кроме того, он добавил, что проблема также и в том, что манипуляций вокруг этой идеи так же много, как и вокруг обычного бронирования.
В свою очередь экономист Валерий Пекарь отметил, что поскольку вести войну без экономики все равно невозможно, нужно исходить из двух вариантов. Первый – это прозрачное легальное экономическое бронирование, с четкими критериями и возможностью контроля, с поступлением денег в государственный бюджет.
Второй – непрозрачное коррупционное "экономическое бронирование", потому что предприятия все равно не отдадут ключевых сотрудников – те 2%, из-за отсутствия которых все остановится и остальные 98% потеряют работу, а инвесторы инвестиции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования.
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