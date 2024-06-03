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Стало известно, почему власти решили отказаться от идеи экономического бронирования

Якобы в Украине было принято решение отказаться от идеи экономического бронирования. По мнению экспертов, на самом деле здесь вопрос не в социальной справедливости, а в желании сохранить коррупционные схемы

сегодня, 13:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Проблема экономического бронирования в том, что сама идея сырая, недоработана, а цифры взяты с потолка, считает экономист Павел Вернивский.

Стало известно, почему власти решили отказаться от идеи экономического бронирования

Мобилизация в Украине

"Проблема в том, что все прекрасно понимают, для кого эта идея создавалась. Проблема в том, что дополнительное наполнение бюджета это недостаточный аргумент для продвижения идеи. Учитывая общественный резонанс по поводу несправедливости, который она может создать. И учитывая, что именно это общество должно потом воевать",
– отметил эксперт в Фейсбуке.

Кроме того, он добавил, что проблема также и в том, что манипуляций вокруг этой идеи так же много, как и вокруг обычного бронирования.

"Проблема, что не все выгодоприобретатели этой идеи будут придерживаться тех принципов, которые сейчас исповедуют в публичном пространстве. Так же как это происходит с обычным бронированием. Проблема также, что дополнительными выгодополучателями этой идеи будут бизнесы с сомнительной пользой для экономики. Так же как это происходит с обычным бронированием",
– подчеркнул эксперт.

В свою очередь экономист Валерий Пекарь отметил, что поскольку вести войну без экономики все равно невозможно, нужно исходить из двух вариантов. Первый – это прозрачное легальное экономическое бронирование, с четкими критериями и возможностью контроля, с поступлением денег в государственный бюджет.

Второй – непрозрачное коррупционное "экономическое бронирование", потому что предприятия все равно не отдадут ключевых сотрудников – те 2%, из-за отсутствия которых все остановится и остальные 98% потеряют работу, а инвесторы инвестиции.

"Говорят, что причина отказа от легального пути – нежелание социальных конфликтов. Боюсь, настоящая причина – нежелание прозрачности, желание взяток",
– отметил эксперт в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования.




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Источник: https://vector.comments.ua/
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