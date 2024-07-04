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Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, почему Офис президента таки решил избавиться от Шмыгаля
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Стало известно, почему Офис президента таки решил избавиться от Шмыгаля

Шмыгаль выполнил все, чего от него ожидали, поэтому может уходить, считает политолог Виктор Небоженко

сегодня, 13:23 comments3187
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог Виктор Небоженко, Офис президента решил избавиться от премьера Дениса Шмыгаля, так как он выполнил всю "грязную работу", особенно в контексте введения правил "жесткой мобилизации".

Стало известно, почему Офис президента таки решил избавиться от Шмыгаля

Денис Шмыгаль

"После того как премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, под давлением Офиса президента, через оживший Кабмин, принял и легализировал самые жестокие нормы проведения брутальной и репрессивной мобилизации, заставив часть украинцев унижаться и прятаться, а других оставил без документов за границей, президент Зеленский вдруг стал испытывать плохо скрываемую усталость и отвращение к Шмыгалю", — считает Небоженко.

По его словам, Шмыгаль просто забыл, что в Офисе президента, якобы привыкли использовать чиновников.

"Исполняющий любые "хотелки" и финансовые фантазии Ермака-Зеленского, вечно покорный Шмыгаль забыл одну из заповедей политики Офиса президента: "мавр сделал свое дело, мавр может уйти", — заявил политолог.

По его мнению, теперь элитные хозяева Офиса президента Ермак-Зеленский только размышляют, как им избавиться от надоевшего премьер-министра Шмыгаля — тихо или со скандалом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы президент Владимир Зеленский "устал" от главы правительства Шмыгаля и думает, как от него избавиться. Якобы потенциальным кандидатом на замену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера, то есть является первым заместителем главы правительства. Помимо этого, рассматривается кандидатура бывшего министра развития общин Алексея Чернышева, который сейчас руководит "Нафтогазом".




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Zi9R6zuQPmM3ynjmH1ccnBUZRasaecZKnigdpBKDjy6wJSHPyTbBC2NTxDJR1fo9l&id=100009010040969
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