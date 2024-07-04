Стало известно, почему Офис президента таки решил избавиться от Шмыгаля

Как считает политолог Виктор Небоженко, Офис президента решил избавиться от премьера Дениса Шмыгаля, так как он выполнил всю "грязную работу", особенно в контексте введения правил "жесткой мобилизации".

Денис Шмыгаль

"После того как премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, под давлением Офиса президента, через оживший Кабмин, принял и легализировал самые жестокие нормы проведения брутальной и репрессивной мобилизации, заставив часть украинцев унижаться и прятаться, а других оставил без документов за границей, президент Зеленский вдруг стал испытывать плохо скрываемую усталость и отвращение к Шмыгалю", — считает Небоженко.

По его словам, Шмыгаль просто забыл, что в Офисе президента, якобы привыкли использовать чиновников.

"Исполняющий любые "хотелки" и финансовые фантазии Ермака-Зеленского, вечно покорный Шмыгаль забыл одну из заповедей политики Офиса президента: "мавр сделал свое дело, мавр может уйти", — заявил политолог.

По его мнению, теперь элитные хозяева Офиса президента Ермак-Зеленский только размышляют, как им избавиться от надоевшего премьер-министра Шмыгаля — тихо или со скандалом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы президент Владимир Зеленский "устал" от главы правительства Шмыгаля и думает, как от него избавиться. Якобы потенциальным кандидатом на замену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера, то есть является первым заместителем главы правительства. Помимо этого, рассматривается кандидатура бывшего министра развития общин Алексея Чернышева, который сейчас руководит "Нафтогазом".



