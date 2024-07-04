Стало известно, почему Офис президента таки решил избавиться от Шмыгаля

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Виктор Небоженко, Офис президента решил избавиться от премьера Дениса Шмыгаля, так как он выполнил всю "грязную работу", особенно в контексте введения правил "жесткой мобилизации".
Денис Шмыгаль
По его словам, Шмыгаль просто забыл, что в Офисе президента, якобы привыкли использовать чиновников.
По его мнению, теперь элитные хозяева Офиса президента Ермак-Зеленский только размышляют, как им избавиться от надоевшего премьер-министра Шмыгаля — тихо или со скандалом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы президент Владимир Зеленский "устал" от главы правительства Шмыгаля и думает, как от него избавиться. Якобы потенциальным кандидатом на замену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера, то есть является первым заместителем главы правительства. Помимо этого, рассматривается кандидатура бывшего министра развития общин Алексея Чернышева, который сейчас руководит "Нафтогазом".
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