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Шмыгаль ходит под отставкой: кого ему готовят в преемники

Президент Владимир Зеленский готов отправить Шмыгаля в отставку, сообщает УП

3 июля 2024, 19:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский устал от действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля и предположительно рассматривает возможность его замены. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в команде главы государства.

Шмыгаль ходит под отставкой: кого ему готовят в преемники

Денис Шмыгаль

По информации собеседника издания, президент устал от Шмыгаля, и это, якобы, видно по совещаниям. Собеседник отметил, что Зеленский уже даже не особенно слушает главу правительства.

"Это какая-то уже более эмоциональная вещь, чем просчет… Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться", – рассказал собеседник издания.

Другой высокопоставленный представитель команды президента утверждает, что за последние два месяца это уже вторая мера по освобождению Шмыгаля.

Источники издания говорят, что потенциальным кандидатом на замену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера, то есть является первым заместителем главы правительства.

Также рассматривается кандидатура бывшего министра развития общин Алексея Чернышева, который сейчас руководит "Нафтогазом". Однако относительно его кандидатуры есть сомнения, особенно после расследования журналистов о его связи с директором НАБУ Семеном Кривоносом.

Напомним, портал комментария рассказывал, что президент Владимир Зеленский также разочаровался и в Главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. Якобы руководителя Украины разочаровали события на Харьковском направлении, а именно: допущенный прорыв окупантов. Впрочем, несмотря на недовольство и критику Сырского, якобы в ближайшее время менять не будут.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/3/7463851/
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