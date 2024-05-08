Стало известно, о чем свидетельствует выход Залужного в информпространство с помощью Федишин

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Ткачик Олеся
Певица Ирина Федишин опубликовала серию снимков с будущим послом Украины в Британии Валерием Залужным и сообщила, что перед ее концертным туром, он для нее подписал сувенирную продукцию.
Федишин и Залужный
По словам певицы, она связалась с бывшим Главнокомандующим ВСУ через соцсети и попросила его подписать сувенирную продукцию перед ее гастролями в Штаты и Канаду. Она говорит, что Залужный сразу согласился.
Вместе с тем, политолог Евгений Магда считает несколько странным выход Валерия Залужного в информационное пространство с помощью певицы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Валерий Залужный был очень популярен среди украинцев, его даже включили в рейтинги, где замеряли поддержку кандидатов в президенты. Так вот, по данным одного из социологических исследований, Залужный опередил даже действующего президента Владимира Зеленского.
По мнению некоторых политологов, в Офисе президента не могли смириться с тем, что Залужный может составить Зеленскому конкуренцию и решили, что его нужно отправить в отставку с должности Главнокомандующего ВСУ, что и было сделано.
После этого, сначала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а затем и сам Зеленский, сообщили, что Залужного назначают послом в Британию, но перед этим такое кадровое назначение не согласовали по всем процедурам с Лондоном, чем подверглись критике.
Известно, что недавно Залужный получил агреман от Британии и готовится ехать туда послом.
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