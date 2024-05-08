Стало известно, о чем свидетельствует выход Залужного в информпространство с помощью Федишин

Певица Ирина Федишин опубликовала серию снимков с будущим послом Украины в Британии Валерием Залужным и сообщила, что перед ее концертным туром, он для нее подписал сувенирную продукцию.

Федишин и Залужный

По словам певицы, она связалась с бывшим Главнокомандующим ВСУ через соцсети и попросила его подписать сувенирную продукцию перед ее гастролями в Штаты и Канаду. Она говорит, что Залужный сразу согласился.

"Это была такая встреча, вы знаете, хотя я тоже популярна, есть опыт, но не знаю, у него какое-то магическое влияние",

– рассказала Федишин журналистам таблоидов.

Вместе с тем, политолог Евгений Магда считает несколько странным выход Валерия Залужного в информационное пространство с помощью певицы.

"Буду не в тренде: выход Валерия Залужного из информбункера при содействии Ирины Федишин свидетельствует, что с пиаром у Железного Генерала не фонтан. Простите",

– отметил он в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Валерий Залужный был очень популярен среди украинцев, его даже включили в рейтинги, где замеряли поддержку кандидатов в президенты. Так вот, по данным одного из социологических исследований, Залужный опередил даже действующего президента Владимира Зеленского.

По мнению некоторых политологов, в Офисе президента не могли смириться с тем, что Залужный может составить Зеленскому конкуренцию и решили, что его нужно отправить в отставку с должности Главнокомандующего ВСУ, что и было сделано.

После этого, сначала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а затем и сам Зеленский, сообщили, что Залужного назначают послом в Британию, но перед этим такое кадровое назначение не согласовали по всем процедурам с Лондоном, чем подверглись критике.

Известно, что недавно Залужный получил агреман от Британии и готовится ехать туда послом.