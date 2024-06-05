Стало известно, когда ВР вернется к рассмотрению законопроекта о военной полиции

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Ткачик Олеся
В Украине должна быть очень справедливая и качественная военная юстиция, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. При этом он подчеркнул, что она должна действовать в комплексе и включать в себя взаимодействие военной полиции, военной прокуратуры, военных адвокатов и судов. Он подчеркнул, что подобная специализированная юстиция должна заниматься исключительно правонарушениями в военной сфере.
Руслан Стефанчук
При этом он подчеркнул, что законопроект о военной полиции никоим образом не связан с "хватанием людей на улицах". По его словам, в Украине заработал электронный реестр, в частности, Резерв+, с помощью которого можно обновить свои учетные данные.
При этом Стефанчук объяснил, почему законопроект о военной полиции был снят с повестки дня. По его словам, люди просто хотят видеть всеобщую картину военной юстиции.
При этом Стефанчук предположил, что после того как профильный комитет сможет показать народным депутатам целостную картину военной юстиции – эти вопросы снова будут вынесены на голосование в Верховную Раду.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты сняли с рассмотрения законопроекты, предполагающие создание военной полиции.
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