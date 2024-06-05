Стало известно, когда ВР вернется к рассмотрению законопроекта о военной полиции

В Украине должна быть очень справедливая и качественная военная юстиция, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. При этом он подчеркнул, что она должна действовать в комплексе и включать в себя взаимодействие военной полиции, военной прокуратуры, военных адвокатов и судов. Он подчеркнул, что подобная специализированная юстиция должна заниматься исключительно правонарушениями в военной сфере.

Руслан Стефанчук

При этом он подчеркнул, что законопроект о военной полиции никоим образом не связан с "хватанием людей на улицах". По его словам, в Украине заработал электронный реестр, в частности, Резерв+, с помощью которого можно обновить свои учетные данные.

"И все происходит в основном в цивилизованном понимании. И вы видите, что количество этих "хватаний" и "засадок" в разы уменьшилось, потому что люди имеют возможность самостоятельно обновить свои данные для того, чтобы они могли выполнить свой воинский долг",

– подчеркнул Стефанчук.

При этом Стефанчук объяснил, почему законопроект о военной полиции был снят с повестки дня. По его словам, люди просто хотят видеть всеобщую картину военной юстиции.

"Не начинать с военной полиции, потому что это действительно вызывает очень много вопросов, а нужна всеобщая логика: военная полиция занимается этим, военная прокуратура занимается, ведет такие-то преступления в отношении таких-то субъектов, военные суды занимаются этим-то. И когда будет общая картина, тогда можно будет поочередно принимать соответствующие законодательные акты",

– подчеркнул председатель Верховной Рады.

При этом Стефанчук предположил, что после того как профильный комитет сможет показать народным депутатам целостную картину военной юстиции – эти вопросы снова будут вынесены на голосование в Верховную Раду.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты сняли с рассмотрения законопроекты, предполагающие создание военной полиции.



