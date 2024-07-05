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Стало известно, когда уволят Шмыгаля: за чем наблюдают власти

Шмыгаля сделают ответственным за все проблемы в государстве, сказал в эфире "Эспрессо" нардеп Олег Синютка

сегодня, 18:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Олег Синютка считает, что в случае отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля на него возложат ответственность за все накопившиеся в государстве проблемы.

Стало известно, когда уволят Шмыгаля: за чем наблюдают власти

Денис Шмыгаль

По его словам, опытные политики понимают, что рано или поздно Шмыгаля сделают ответственным за все накопившиеся в нашем государстве проблемы. По его мнению, сегодня власти просто еще наблюдают, достигнут ли пик проблем, или еще можно подождать.

"Если все-таки мы увидим отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, то мы можем судить, что власти увидели достижение пика проблем. Потому что 100% на руководителя правительства повесят все эти проблемы. Виноват он или нет, но на него повесят вину за все эти проблемы", — сказал нардеп.

По словам политика, пока неизвестно, сколько министров не хватает в правительстве для его полного функционирования. При этом он подчеркнул, что в Украине сейчас действительно есть проблема с правительством.

"Потому что мы даже не знаем сколько министров не хватает в правительстве Шмыгаля. Поскольку, когда господина Кубракова отправляли в отставку, то монобольшинство сделало это под предлогом того, что два министерства нужно разделить на две части. В частности, министерство инфраструктуры и министерство регионального развития. Уже прошло немало времени, а решения о разъединении министерств нет. Поэтому однозначно, что это правительство сегодня частично недееспособно", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полное изменение Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров. Также появилась информация о том, что Зеленский, якобы, устал от Шмыгаля и хочет его увольнения. Впрочем, также есть мнение, что главу правительства решили убрать, потому что оно уже проделало всю "грязную работу", особенно ту, которая касается мобилизации. Хотя в ВР говорят, что невозможно сейчас отправить главу правительства в отставку, потому что этого не позволяет сделать закон.




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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-rano-chi-pizno-shmigalya-zvinuvatyat-u-vsikh-problemakh-yaki-nakopichila-vlada-nardep-sinyutka
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