Стало известно, когда уволят Шмыгаля: за чем наблюдают власти

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Ткачик Олеся
Народный депутат Олег Синютка считает, что в случае отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля на него возложат ответственность за все накопившиеся в государстве проблемы.
Денис Шмыгаль
По его словам, опытные политики понимают, что рано или поздно Шмыгаля сделают ответственным за все накопившиеся в нашем государстве проблемы. По его мнению, сегодня власти просто еще наблюдают, достигнут ли пик проблем, или еще можно подождать.
По словам политика, пока неизвестно, сколько министров не хватает в правительстве для его полного функционирования. При этом он подчеркнул, что в Украине сейчас действительно есть проблема с правительством.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время ожидается полное изменение Кабмина Украины. Могут уволить премьера Дениса Шмыгаля и ряд других министров. Также появилась информация о том, что Зеленский, якобы, устал от Шмыгаля и хочет его увольнения. Впрочем, также есть мнение, что главу правительства решили убрать, потому что оно уже проделало всю "грязную работу", особенно ту, которая касается мобилизации. Хотя в ВР говорят, что невозможно сейчас отправить главу правительства в отставку, потому что этого не позволяет сделать закон.
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