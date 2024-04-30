Стало известно, к какой опасной работе на фронте, правительство хотело бы привлечь женщин

Киев очень хочет увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, заявила вице-премьер Юлия Свириденко во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил.

Юлия Свириденко

По словам Свириденко, Украина нуждается в большем количестве операторов по разминированию. Также Киеву нужно больше соответствующей техники и специальных програм по обучению саперов.

При этом вице-премьер подчеркнула, что Кабмин рассматривает возможность государственного финансирования частных операторов. По ее мнению, подобный шаг приведет к увеличению количества таких компаний на рынке Украины, а также может заинтересовать международные компании, чтобы они активно присоединились к процессу разминирования украинских земель.

Свириденко подчеркнула, что Кабмин также стремится обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, а также пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью из-за привлечения к выполнению работ в сфере противоминной деятельности. Министр выразила надежду, что партнеры из Канады смогут присоединиться к программам такого обучения женщин.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений, как разминирование",

– отметила Свириденко.

При этом вице-премьер добавила, что Украина на сегодняшний день имеет заметные успехи в этом вопросе. По ее информации, средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в правительстве сообщили о том, что принудительно не будут возвращать мужчин из-за границы в Украину.