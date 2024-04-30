logo

BTC/USD

61045.96

ETH/USD

2993.06

LTC/USD

78.68

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, будут ли принудительно возвращать мужчин в Украину. Что говорят в правительстве
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, будут ли принудительно возвращать мужчин в Украину. Что говорят в правительстве

Украина не будет принудительно возвращать украинских мужчин из-за границы, об этом в интервью Deutsche Welle сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина. Однако она призвала помнить, что в стране идет война, и ее нужно выигрывать

сегодня, 14:24
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Украина не планирует осуществлять никаких мер, направленных на принудительное возвращение мужчин из-за границы, сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина. При этом она успокоила украинских мужчин тем, что предоставление данных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будет означать автоматическую мобилизацию на фронт.

Стало известно, будут ли принудительно возвращать мужчин в Украину. Что говорят в правительстве

Ольга Стефанишина

Как подчеркнула вице-премьер, народные депутаты приняли закон о мобилизации, поэтому руководство страны хочет понять, в каком объеме в перспективе можно заменить военных на фронте. То есть, отметила чиновник, речь идет исключительно о потенциале мобилизации — учете и информации. Именно это первоочередная цель, добавила Стефанишина.

Вице-премьер сообщила, что уже в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Ильвы Йоганссон. Она планирует обсудить с властями страны вопросы, касающиеся дальнейшего юридического статуса украинцев за границей. Дело в том, добавила вице-премьер, что работающий сейчас механизм временной защиты в Европейском Союзе действует до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет",
– подчеркнула Стефанишина.

Однако чиновник все же добавила, что в вопросах войны нет приятных решений. При этом она призвала помнить, что война продолжается и Киеву нужно думать о том, как ее выиграть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД ограничил доступ украинским мужчинам за границей к получению консульских услуг. Было мнение, что таким образом Украина планирует вернуть украинских мужчин. Впрочем, есть мнение, что на самом деле власть пошла на такой шаг, чтобы понравиться оставшимся в Украине украинцам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/stefanisina-primusovogo-povernenna-ukrainciv-iz-es-ne-bude2-a-68958147/a-68958147
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости