Стало известно, будут ли принудительно возвращать мужчин в Украину. Что говорят в правительстве

Украина не планирует осуществлять никаких мер, направленных на принудительное возвращение мужчин из-за границы, сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина. При этом она успокоила украинских мужчин тем, что предоставление данных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будет означать автоматическую мобилизацию на фронт.

Ольга Стефанишина

Как подчеркнула вице-премьер, народные депутаты приняли закон о мобилизации, поэтому руководство страны хочет понять, в каком объеме в перспективе можно заменить военных на фронте. То есть, отметила чиновник, речь идет исключительно о потенциале мобилизации — учете и информации. Именно это первоочередная цель, добавила Стефанишина.

Вице-премьер сообщила, что уже в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Ильвы Йоганссон. Она планирует обсудить с властями страны вопросы, касающиеся дальнейшего юридического статуса украинцев за границей. Дело в том, добавила вице-премьер, что работающий сейчас механизм временной защиты в Европейском Союзе действует до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет",

– подчеркнула Стефанишина.

Однако чиновник все же добавила, что в вопросах войны нет приятных решений. При этом она призвала помнить, что война продолжается и Киеву нужно думать о том, как ее выиграть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД ограничил доступ украинским мужчинам за границей к получению консульских услуг. Было мнение, что таким образом Украина планирует вернуть украинских мужчин. Впрочем, есть мнение, что на самом деле власть пошла на такой шаг, чтобы понравиться оставшимся в Украине украинцам.