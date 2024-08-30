Совсем людей за дураков держат: в ВР сказали, кто должен уйти вместо Кудрицкого

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на информацию о том, что якобы на ставке принято решение, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен уйти в отставку по собственному желанию. По его словам, вопросы должны быть к министру энергетики Герману Галущенко, а не к Кдрицкому.

Владимир Кудрицкий

"То есть у нас все п*** Галщенко, который ничего от слова ничего не сделал по своим направлениям. "Энергоатом" доворовался до того, что нормально не обеспечил защиту. А там, где даже пытался что-то построить, украли все что могли. И ….УкрЭнерго, которое кажется единственными, к кому не было замечаний и претензий по коррупции в закупках должно уйти? При этом это будут пытаться еще подать в качестве типа ответственность за провал по защитным сооружениям? Совсем людей за дураков держат", — заявил Железняк в Телеграмме

Вместе с тем, политтехнолог Олег Постернак отметил, что по информации источников Офиса президента, на Банковой идут собеседования с потенциальными кандидатами на должность председателя правления НЭК "Укрэнерго". Собеседования с кандидатами проводят министр энергетики Герман Галущенко и отдельные руководители ОП. Называются даже конкретные фамилии кандидатов, которые, по слухам, близки Галущенко.

"Считаю, что решение о смене руководителя "Укрэнерго" это хуже предательства. Это будет огромная ошибка со стороны Президента, которого могут ввести в заблуждение недобродетели из его окружения", — написал Постернак в Фейсбуке.

По его словам, то, что во время массовых вражеских обстрелов энергетических объектов, энергетическая система продолжает работать в первую очередь заслуга председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы от Кдрицкого требуют написать заявление по собственному желанию, но он отказывается делать это.



