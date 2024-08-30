Совсем людей за дураков держат: в ВР сказали, кто должен уйти вместо Кудрицкого

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Ткачик Олеся
Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на информацию о том, что якобы на ставке принято решение, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен уйти в отставку по собственному желанию. По его словам, вопросы должны быть к министру энергетики Герману Галущенко, а не к Кдрицкому.
Владимир Кудрицкий
Вместе с тем, политтехнолог Олег Постернак отметил, что по информации источников Офиса президента, на Банковой идут собеседования с потенциальными кандидатами на должность председателя правления НЭК "Укрэнерго". Собеседования с кандидатами проводят министр энергетики Герман Галущенко и отдельные руководители ОП. Называются даже конкретные фамилии кандидатов, которые, по слухам, близки Галущенко.
По его словам, то, что во время массовых вражеских обстрелов энергетических объектов, энергетическая система продолжает работать в первую очередь заслуга председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы от Кдрицкого требуют написать заявление по собственному желанию, но он отказывается делать это.
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