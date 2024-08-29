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Главная Новости Политика Украины 2024 Совести нет вообще: нардеп раскритиковал бегство скандального политика из Украины
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Совести нет вообще: нардеп раскритиковал бегство скандального политика из Украины

Алексей Гончаренко заявил, что народный депутат Артема Дмитрука скрылся из Украины нелегально пересекая границу с Приднестровьем.

сегодня, 10:30
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Slava Kot

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко подверг критике побег сторонника УПЦ МП и бывшего члена фракции "Слуга народа" Артема Дмитрука. По его словам, нардеп попал в ряд скандалов, а затем скрылся из страны.

Совести нет вообще: нардеп раскритиковал бегство скандального политика из Украины

Народный депутат Артем Дмитрук. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко прокомментировал скандальные действия народного депутата Артема Дмитрука, сбежавшего из Украины в Молдову, из которой вылетел самолетом в другую страну.

"Он спокойно пересек границу: без всяких разрешений, командировок и т.д. Для него это оказалось не проблема. А теперь его бросились искать", — рассказывает Гончаренко.

Народный депутат отмечает, что Дмитрук попал в серию скандалов, после чего смог покинуть страну.

"Он стал народным депутатом благодаря тому, что был кандидатом от "Слуги народа". Фотографировался с Зеленским. Далее он попал в ряд скандалов. А потом, когда уже набралась критическая масса проблем и вопросов к нему – он просто исчез. Растаял в воздухе где-то на границе. Поэтому границы, похоже, закрыты для всех в Украине, кроме депутатов от "Слуг народа". Совести нет вообще", — заявил Гончаренко.

Член "Европейская Солидарность" добавил, что по его информации Артем Дмитрук якобы нелегально пересек границу с Приднестровьем. По словам Гончаренко, Дмитрук "убегал лесами, официально не пересекал границу Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Артем Дмитрук выступил против запрета УПЦ МП, а за несколько дней до этого критиковал ВСУ в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове впервые объяснили, почему пропустили скандального нардепа Дмитрука в страну.



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