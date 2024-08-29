Совести нет вообще: нардеп раскритиковал бегство скандального политика из Украины

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко подверг критике побег сторонника УПЦ МП и бывшего члена фракции "Слуга народа" Артема Дмитрука. По его словам, нардеп попал в ряд скандалов, а затем скрылся из страны.
Народный депутат Артем Дмитрук. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко прокомментировал скандальные действия народного депутата Артема Дмитрука, сбежавшего из Украины в Молдову, из которой вылетел самолетом в другую страну.
Народный депутат отмечает, что Дмитрук попал в серию скандалов, после чего смог покинуть страну.
Член "Европейская Солидарность" добавил, что по его информации Артем Дмитрук якобы нелегально пересек границу с Приднестровьем. По словам Гончаренко, Дмитрук "убегал лесами, официально не пересекал границу Украины".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Артем Дмитрук выступил против запрета УПЦ МП, а за несколько дней до этого критиковал ВСУ в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что в Молдове впервые объяснили, почему пропустили скандального нардепа Дмитрука в страну.
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