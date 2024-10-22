СМИ: У друзей главы фракции "ЕС" в Киевсовете нашли коммунальные активы, приобретенные за бесценок

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Ткачик Олеся
Лица, приближенные к руководителю фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Владимиру Прокопиву, стали владельцами ряда объектов, которые были выведены из коммунальной собственности и выкуплены по заниженным ценам, говорится в расследовании Bihus.Info.
Прокопив и Порошенко
По информации расследователей, эти друзья – Александр Поштарюк и Андрей Стеценко, земляки Прокопива из Ивано-Франковска. Издание указывает, что они прямо или косвенно владельцы: 300 кв метров офисных помещений в центре Киева, земельного участка на Соломенке, заброшенных зданий на территории "Экспоцентра Украины", на Трухановом острове и у озера на Теремках и т.д.
В то же время, как указывают журналисты, Поштарюк продал Прокопову дом площадью 600 кв метров вместе с землей в элитном коттеджном городке "Коник" за 10 млн грн. Хотя его рыночная стоимость существенно выше.
При этом отмечается, что ранее у семьи Прокопива нашли ряд элитной недвижимости в столице, которая была приобретена по ценам ниже рыночных и за средства непонятного происхождения. Эти покупки начали появляться после того, как Прокопов 1,5 года возглавлял земельную комиссию, которая имеет наиболее коррумпированную репутацию, а затем долгое время был секретарем Киевсовета.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что это уже не первый скандал с депутатами "Евросолидарности". В частности, недавно ДБР задержала депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую, у которой нашли незадекларированные 1,5 млн долларов и недвижимость.
Также "Комментарии" рассказывали , что лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена развлекались на Мальдивах в украшениях стоимостью более 10 млн грн.
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