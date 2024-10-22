СМИ: У друзей главы фракции "ЕС" в Киевсовете нашли коммунальные активы, приобретенные за бесценок

Лица, приближенные к руководителю фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Владимиру Прокопиву, стали владельцами ряда объектов, которые были выведены из коммунальной собственности и выкуплены по заниженным ценам, говорится в расследовании Bihus.Info.

Прокопив и Порошенко

"В окружении Владимира Прокопива – одни альтруисты и финансовые ангелы-хранители. Но ведь дружба должна быть взаимной, правда? Не стоит удивляться, что оба они внезапно стали владельцами коммунальных объектов Киева", — говорит издание о друзьях главы фракции Порошенко.

По информации расследователей, эти друзья – Александр Поштарюк и Андрей Стеценко, земляки Прокопива из Ивано-Франковска. Издание указывает, что они прямо или косвенно владельцы: 300 кв метров офисных помещений в центре Киева, земельного участка на Соломенке, заброшенных зданий на территории "Экспоцентра Украины", на Трухановом острове и у озера на Теремках и т.д.

"Приватизируют или арендуют другие люди, а потом, когда за этими объектами уже никто не наблюдает, тогда на горизонте появляется друг Прокопива", — отмечают расследователи.

В то же время, как указывают журналисты, Поштарюк продал Прокопову дом площадью 600 кв метров вместе с землей в элитном коттеджном городке "Коник" за 10 млн грн. Хотя его рыночная стоимость существенно выше.

"Имеем друга, настолько душевного, что постоянно подгоняет Прокопову и его семье активы то по дешевке, то глупо, то с отсрочкой… при этом источники финансирования всех этих покупок, инвестиций, строительства от имени самого друга непонятны", — отмечает издание.

При этом отмечается, что ранее у семьи Прокопива нашли ряд элитной недвижимости в столице, которая была приобретена по ценам ниже рыночных и за средства непонятного происхождения. Эти покупки начали появляться после того, как Прокопов 1,5 года возглавлял земельную комиссию, которая имеет наиболее коррумпированную репутацию, а затем долгое время был секретарем Киевсовета.

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