СМИ: Порошенко якобы поручил «замять» скандал с задержанием своей депутатки с 1,5 млн долл.

Как пишет издание "Украинские новости", Петр Порошенко должен публично отреагировать на задержание депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской солидарности" Светланы Баранской, у которой Государственное бюро расследований нашло 1,5 млн долларов незадекларированных наличных и объекты недвижимости.

Светлана Баранская

"Рассказывают, что "Седочолый Крыголам", который очень любит критиковать всех и каждого, намекая на собственную безгрешность, был взбешен коррупционным конфузом. Даже дал команду своей мощной медийной команде гасить огласку с миллионершей из Хмельницка, которая спалилась. И это вместо того, чтобы дать принципиальную оценку областной организации, по списку которой стала депутатом Баранская, и в целом всей этой крайне неприглядной ситуации", — говорится в статье "Украинских новостей".

При этом издание подчеркивает, что Баранская подозревается в незаконном обогащении.

Журналисты напоминают, что по информации ГБР, следователи расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой сейчас является Баранская.

"Украинские новости" напоминают, что это уже не первый скандал с депутатами "Евросолидарности", в отношении которых Порошенко публично отмалчивается. Так, в начале лета народные избранники от "ЕС" под предлогом командировок массово уехали на отдых в страны ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена развлекались на Мальдивах, надев на вечеринку украшения стоимостью более 10 млн грн. При том что сам депутат якобы выехал в Европу на важную конференцию по восстановлению городов от российской агрессии.



