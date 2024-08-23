СМИ: Порошенко мог служить пономарем в церкви московского патриархата

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Ткачик Олеся
Экс-президент Петр Порошенко мог служить пономарем в УПЦ московского патриархата и при этом, якобы, много лет был меценатом этой церкви. По крайней мере, как сообщает Униан, об этом говорится в ответе УПЦ МП на запрос адвоката Елены Исаевской.
Петр Порошенко
При этом, в материале Униан говорится, что пономарь — это мужчина-мирянин, который принадлежит к низшей ступне церковнослужителей. По мнению журналистов, ответ Канцелярии киевской митрополии УПЦ может опровергать утверждение, что Порошенко якобы никогда не служил московскому патриархату.
При этом издание предположило, что Порошенко мог использовать служение в московской церкви для продвижения своей карьеры в правительстве Виктора Януковича и Николая Азарова, где он работал министром.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что адвокат Елена Исаевская обратилась в "Европейскую солидарность" с запросом, в котором просит прояснить информацию по поводу так называемого "посвящения" Порошенко в дьяконы УПЦ МП. С таким же запросом она обратилась и к Украинской православной церкви Московского патриархата.
В запросе адвокат ссылается, в частности, на информацию, которая была ранее опубликована в СМИ о том, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко, якобы, был рукоположен в дьяконы и даже якобы участвовал в религиозных церемониях церкви Московского патриархата.
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