СМИ: Порошенко мог служить пономарем в церкви московского патриархата

Экс-президент Петр Порошенко мог служить пономарем в УПЦ московского патриархата и при этом, якобы, много лет был меценатом этой церкви. По крайней мере, как сообщает Униан, об этом говорится в ответе УПЦ МП на запрос адвоката Елены Исаевской.

Петр Порошенко

"В свое время Порошенко был прихожанином и меценатом Украинской православной церкви... Учитывая информацию, где Порошенко в стихаре несет икону в окружении духовенства УПЦ, можно заключить, что он в то время выполнял послушание пономаря", — сказано в ответе на запрос .





При этом, в материале Униан говорится, что пономарь — это мужчина-мирянин, который принадлежит к низшей ступне церковнослужителей. По мнению журналистов, ответ Канцелярии киевской митрополии УПЦ может опровергать утверждение, что Порошенко якобы никогда не служил московскому патриархату.

"Меценатство в данном случае можно оценивать как прямое финансирование УПЦ МП", — говорится в материале Униан.

При этом издание предположило, что Порошенко мог использовать служение в московской церкви для продвижения своей карьеры в правительстве Виктора Януковича и Николая Азарова, где он работал министром.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что адвокат Елена Исаевская обратилась в "Европейскую солидарность" с запросом, в котором просит прояснить информацию по поводу так называемого "посвящения" Порошенко в дьяконы УПЦ МП. С таким же запросом она обратилась и к Украинской православной церкви Московского патриархата.

В запросе адвокат ссылается, в частности, на информацию, которая была ранее опубликована в СМИ о том, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко, якобы, был рукоположен в дьяконы и даже якобы участвовал в религиозных церемониях церкви Московского патриархата.



