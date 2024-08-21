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СМИ: От «ЕС» требуют ответа, является ли Порошенко диаконом УПЦ МП

Адвокат Елена Исаевская обратилась в «Европейскую солидарность» с запросом, в котором просит прояснить информацию по поводу так называемого «высвячения» Порошенко в диаконы УПЦ МП

сегодня, 15:16
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Ткачик Олеся

Адвокат Елена Исаевская требует от партии "Европейская Солидарность" дать ответ, остается ли до сих пор Петр Порошенко диаконом УПЦ МП, сообщают "Українські новини".

СМИ: От «ЕС» требуют ответа, является ли Порошенко диаконом УПЦ МП

Петр Порошенко

По информации издания, соответствующие запросы Исаевская направила в "Европейскую солидарность", а также в Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Как сообщают журналисты, в запросе адвокат ссылается, в частности, на информацию, ранее опубликованную в СМИ о том, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко, якобы, был высвячен в дьяконы и даже якобы участвовал в религиозных церемониях церкви Московского патриархата.

Кроме того, по информации издания, Исаевская просит предоставить информацию о том, когда именно Порошенко был высвячен в дьяконы, а также о том, выполняет ли он по состоянию на данный момент эту функцию. Если Порошенко лишен сана, то адвокат просит предоставить информацию, когда именно это произошло и на каком основании, пишут "Українські новини".

СМИ: От «ЕС» требуют ответа, является ли Порошенко диаконом УПЦ МП - фото 2

Напомним, СМИ рассказывали о том, что в 2009 году Порошенко якобы получил сан диакона УПЦ МП. Поводом для таких подозрений стало фото, где политик, возглавлявший в то время Наблюдательный совет НБУ, в православном наряде 7 июня 2009 года в Ионинском монастыре возглавил крестный ход православной церкви Московского патриархата. Впрочем, в монастыре тогда поспешили опровергнуть информацию о том, что Порошенко получил сан диакона. Впрочем, там подтвердили, что на Троицу он действительно участвовал в крестном шествии УПЦ МП. Как бы то ни было, но после этого события, отмечают СМИ, Порошенко снова начал двигаться по карьерной лестнице вверх и получил в правительстве Азарова должность министра иностранных дел.

Портал "Комментарии" рассказывал , что 20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе его называют законом о запрещении московской церкви.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1028352-advokat-vymagaye-v-yevrosolidarnosti-vidpovidi-chy-poroshenko-dosi-dyyakon-upts-mp-zmi
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