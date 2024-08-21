СМИ: От «ЕС» требуют ответа, является ли Порошенко диаконом УПЦ МП

Адвокат Елена Исаевская требует от партии "Европейская Солидарность" дать ответ, остается ли до сих пор Петр Порошенко диаконом УПЦ МП, сообщают "Українські новини".

Петр Порошенко

По информации издания, соответствующие запросы Исаевская направила в "Европейскую солидарность", а также в Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Как сообщают журналисты, в запросе адвокат ссылается, в частности, на информацию, ранее опубликованную в СМИ о том, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко, якобы, был высвячен в дьяконы и даже якобы участвовал в религиозных церемониях церкви Московского патриархата.

Кроме того, по информации издания, Исаевская просит предоставить информацию о том, когда именно Порошенко был высвячен в дьяконы, а также о том, выполняет ли он по состоянию на данный момент эту функцию. Если Порошенко лишен сана, то адвокат просит предоставить информацию, когда именно это произошло и на каком основании, пишут "Українські новини".





Напомним, СМИ рассказывали о том, что в 2009 году Порошенко якобы получил сан диакона УПЦ МП. Поводом для таких подозрений стало фото, где политик, возглавлявший в то время Наблюдательный совет НБУ, в православном наряде 7 июня 2009 года в Ионинском монастыре возглавил крестный ход православной церкви Московского патриархата. Впрочем, в монастыре тогда поспешили опровергнуть информацию о том, что Порошенко получил сан диакона. Впрочем, там подтвердили, что на Троицу он действительно участвовал в крестном шествии УПЦ МП. Как бы то ни было, но после этого события, отмечают СМИ, Порошенко снова начал двигаться по карьерной лестнице вверх и получил в правительстве Азарова должность министра иностранных дел.

Портал "Комментарии" рассказывал , что 20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе его называют законом о запрещении московской церкви.



