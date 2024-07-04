Ситуация с обеспечением пенсиями критическая: Жолнович рассказала, на что надеяться будущим пенсионерам

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Slava Kot
Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что количество людей, которые платят ЕСВ в Украине меньше, чем количество пенсионеров. По ее словам, из-за таких обстоятельств ситуация с пенсионным обеспечением критическая.
Жолнович рассказала о критической ситуации с пенсиями в Украине. Фото из открытых источников
Оксана Жолнович выступила на мероприятии "Защита социальных прав во время войны в Украине" в Вильнюсе, где рассказала о проблемах, возникающих в социальной сфере. По ее словам, Украине не хватает денег, чтобы обеспечить пенсионеров.
Министр соцполитики подчеркнула, что в Украине пенсионеров больше, чем тех, кто платит социальные взносы.
Глава Минсоцполитики рассказала, что Украина должна создать такие условия, чтобы работающие украинцы смогли создать собственные сбережения, которые бы обеспечили их пенсию в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший министр соцполитики Андрей Рева дал простое объяснение, почему в Украине малые пенсии сохраняются годами.
Также "Комментарии" писали о том, что правительство планирует заморозить на три года повышение пенсий в Украине.
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