Ситуация с обеспечением пенсиями критическая: Жолнович рассказала, на что надеяться будущим пенсионерам

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что количество людей, которые платят ЕСВ в Украине меньше, чем количество пенсионеров. По ее словам, из-за таких обстоятельств ситуация с пенсионным обеспечением критическая.



Жолнович рассказала о критической ситуации с пенсиями в Украине. Фото из открытых источников

Оксана Жолнович выступила на мероприятии "Защита социальных прав во время войны в Украине" в Вильнюсе, где рассказала о проблемах, возникающих в социальной сфере. По ее словам, Украине не хватает денег, чтобы обеспечить пенсионеров.

"Из-за уменьшения количества людей, потому что большое количество их либо воюет, либо уехало спасать свою жизнь, мы будем терять возможность для социальной защиты граждан. У нас не хватает ресурса, чтобы поддержать или увеличить пенсии для наших пенсионеров. Сегодня практически все они на грани бедности" , – сказала Жолнович.

Министр соцполитики подчеркнула, что в Украине пенсионеров больше, чем тех, кто платит социальные взносы.

"У нас сегодня критическая ситуация с пенсионным обеспечением, ведь 9,5 млн. человек платят ЕСВ, а 11 млн. пенсионеров пенсию получают. Это очень неблагоприятное соотношение для наших граждан", — заявила Жолнович.

Глава Минсоцполитики рассказала, что Украина должна создать такие условия, чтобы работающие украинцы смогли создать собственные сбережения, которые бы обеспечили их пенсию в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший министр соцполитики Андрей Рева дал простое объяснение, почему в Украине малые пенсии сохраняются годами.

Также "Комментарии" писали о том, что правительство планирует заморозить на три года повышение пенсий в Украине.



