logo

BTC/USD

60961.92

ETH/USD

3376.28

LTC/USD

70.98

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Шабунин сказал Ермаку: кто действительно помогает распространять нарратив о коррумпированной Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шабунин сказал Ермаку: кто действительно помогает распространять нарратив о коррумпированной Украине

Виталий Шабунин считает, что именно власть помогает врагу распространять нарратив о том, что Украина является супер-коррумпированным государством

26 июня 2024, 18:10
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Глава Офиса президента Андрей Ермак точно прав в том, что Украина не является наиболее коррумпированным государством в мире, заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Шабунин сказал Ермаку: кто действительно помогает распространять нарратив о коррумпированной Украине

Виталий Шабунин

"Но ошибается глава офиса Зеленского в главном – адресате своего обращения. Больше всего с пропагандистским нарративом о суперкоррумпированной Украине русским помогают власти, которые покрывают выявленных обществом схемарей. Как это было с Резниковым, которого после скандала с "яйцами по 17 грн" власти держали в должности еще семь месяцев", — заявил Шабунин.

Кроме того, он напомнил историю с главой Антимонопольного комитета, который не может объяснить 70 млн. состояние, и который направляется одним из переговорщиков о вступлении Украины в ЕС.

"Или как власть покрывает заместителя генпрокурора (Вербицкого), который покупает порш для своей подруги и арендует элитный коттедж за непонятные деньги. Или как покрывают заместителя директора ДБР Удовиченко – с Mercedes и элитной квартирой в центре Киева почти за 1 млн долларов", — говорит Шабунин.

Учитывая всю власть Ермака, говорит активист, сегодня он в течение часа может решить все эти проблемы, которыми враждебная пропаганда точно воспользуется против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Андрей Ермак заявил о том, что Украина не самая коррумпированная страна мира. По его словам, правда в том, что коррупция существует повсюду и для борьбы с ней в Украине создана большая антикоррупционная инфраструктура. При этом Ермак утверждает, что западные партнеры всегда отмечают уровень и успехи Украины в преодолении коррупции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid02MDe9nuxRMWTpUfFEaLK6vFL5VAcEGeMvyrAdmd3tpezgcQcGHt24fdMCsXfUFbsjl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости