Шабунин сказал Ермаку: кто действительно помогает распространять нарратив о коррумпированной Украине

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Ткачик Олеся
Глава Офиса президента Андрей Ермак точно прав в том, что Украина не является наиболее коррумпированным государством в мире, заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Виталий Шабунин
Кроме того, он напомнил историю с главой Антимонопольного комитета, который не может объяснить 70 млн. состояние, и который направляется одним из переговорщиков о вступлении Украины в ЕС.
Учитывая всю власть Ермака, говорит активист, сегодня он в течение часа может решить все эти проблемы, которыми враждебная пропаганда точно воспользуется против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Андрей Ермак заявил о том, что Украина не самая коррумпированная страна мира. По его словам, правда в том, что коррупция существует повсюду и для борьбы с ней в Украине создана большая антикоррупционная инфраструктура. При этом Ермак утверждает, что западные партнеры всегда отмечают уровень и успехи Украины в преодолении коррупции.
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