Шабунин сказал Ермаку: кто действительно помогает распространять нарратив о коррумпированной Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак точно прав в том, что Украина не является наиболее коррумпированным государством в мире, заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Виталий Шабунин

"Но ошибается глава офиса Зеленского в главном – адресате своего обращения. Больше всего с пропагандистским нарративом о суперкоррумпированной Украине русским помогают власти, которые покрывают выявленных обществом схемарей. Как это было с Резниковым, которого после скандала с "яйцами по 17 грн" власти держали в должности еще семь месяцев", — заявил Шабунин.

Кроме того, он напомнил историю с главой Антимонопольного комитета, который не может объяснить 70 млн. состояние, и который направляется одним из переговорщиков о вступлении Украины в ЕС.

"Или как власть покрывает заместителя генпрокурора (Вербицкого), который покупает порш для своей подруги и арендует элитный коттедж за непонятные деньги. Или как покрывают заместителя директора ДБР Удовиченко – с Mercedes и элитной квартирой в центре Киева почти за 1 млн долларов", — говорит Шабунин.

Учитывая всю власть Ермака, говорит активист, сегодня он в течение часа может решить все эти проблемы, которыми враждебная пропаганда точно воспользуется против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Андрей Ермак заявил о том, что Украина не самая коррумпированная страна мира. По его словам, правда в том, что коррупция существует повсюду и для борьбы с ней в Украине создана большая антикоррупционная инфраструктура. При этом Ермак утверждает, что западные партнеры всегда отмечают уровень и успехи Украины в преодолении коррупции.



