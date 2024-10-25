Руководители прокуратур наспех увольняются: пенсий больше не будет

В Украине продолжаются масштабные проверки прокуратур – причиной этого явилось разоблачение злоупотреблений служебным положением. В Хмельницкой области многие прокуроры оформили себе инвалидность и получали "дополнительную" прибыль. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о промежуточных результатах проверок, сообщает портал "Комментарии".



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Он отметил, что меры по предотвращению злоупотреблений продолжаются, шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.

"Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда”, — отметил он.

Генпрокурор отметил, что продолжается служебное расследование по правомерности обретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

По его словам, изменятся условия начисления пенсий и зарплат прокурорам. Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

“Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть, по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие выработки будут переданы субъекту законодательной инициативы”, — подчеркнул Генпрокурор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генпрокурор Костин подал в отставку.