Рассмотрение правок за мобилизацию проходит в пустом зале. Ни за что нет голосов

Народные депутаты просто проигнорировали работу и ушли с заседания, на котором рассматривают поправки в законопроект о мобилизации. Нардеп Владимир Арьев показал в Фейсбуке фото пустого зала.

Верховная Рада во время рассмотрения правок

"Законопроект о мобилизации. Рассмотрение поправок, среди которых крайне важные и правильные. Зал Верховной Рады сейчас выглядит так… Большинству наплевать на то, каким в итоге будет закон. Ни на одну поправку нет голосов"

, – отметил нардеп.

На эту же проблему указала и нардеп Ирина Геращенко. По ее словам, в сессионном зале работает максимум 80 народных депутатов. По ее словам, точно не так должен рассматриваться ключевой для Украины законопроект.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 9 апреля оборонный комитет завершил работу над законопроектом о мобилизации. 10 апреля в Верховной Раде приступили к рассмотрению поправок. Известно, что оборонный комитет полностью исключил из законопроекта раздел о демобилизации военных по решению Ставки после 36 месяцев службы по просьбе Минобороны и Генштаба. Военные предложили урегулировать вопросы демобилизации отдельным законопроектом.

Впрочем, отсутствие ясности в вопросе демобилизации уже привело к шквалу критики. Такое решение оборонного комитета назвали фейлом власти, из которого непонятно, как она будут выходить. Эксперты указывают, что многие военные считали дни до того, как они смогут уехать домой.

При этом народные депутаты и политологи считают, что законопроект о мобилизации будет принят . По их словам, в Раде даже могут найти около 300 голосов за него.