Рада идет на каникулы до конца лета: нардепка из «слуг» сообщила правда ли это

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Ткачик Олеся
Появилась информация о том, что народные депутаты посреди войны решили устроить себе каникулы. Якобы народные избранники договорились, что следующее пленарное заседание состоится в промежутке между 19 и 25 августа. Решение всех срочных вопросов и кадровые изменения в правительстве, якобы, перенесли на это время.
Верховная Рада
Впрочем, у народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой несколько иная информация. Как сообщила парламентарий порталу "Комментарии", Верховная Рада не идет на каникулы.
Хотя, по ее словам, следующее пленарное заседание действительно, вероятно, состоится примерно 20 августа. Но до этого времени народные депутаты будут работать в комитетах. Может быть, говорит Дмитриева, будет назначено дополнительное пленарное заседание до 20 августа.
При этом депутаты от оппозиции также сообщают о том, что отменены сессионные заседания до конца июля месяца. О том, что народные депутаты собрались отдохнуть, молчат.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.
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