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Главная Новости Политика Украины 2024 Рада идет на каникулы до конца лета: нардепка из «слуг» сообщила правда ли это
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Рада идет на каникулы до конца лета: нардепка из «слуг» сообщила правда ли это

Верховная Рада не идет на каникулы, депутаты будут работать в комитетах

сегодня, 18:04
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Ткачик Олеся

Появилась информация о том, что народные депутаты посреди войны решили устроить себе каникулы. Якобы народные избранники договорились, что следующее пленарное заседание состоится в промежутке между 19 и 25 августа. Решение всех срочных вопросов и кадровые изменения в правительстве, якобы, перенесли на это время.

Рада идет на каникулы до конца лета: нардепка из «слуг» сообщила правда ли это

Верховная Рада

Впрочем, у народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой несколько иная информация. Как сообщила парламентарий порталу "Комментарии", Верховная Рада не идет на каникулы.

Рада идет на каникулы до конца лета: нардепка из «слуг» сообщила правда ли это - фото 2

"Все работаем. Никто на каникулы не уходит", — сообщила нардеп.

Хотя, по ее словам, следующее пленарное заседание действительно, вероятно, состоится примерно 20 августа. Но до этого времени народные депутаты будут работать в комитетах. Может быть, говорит Дмитриева, будет назначено дополнительное пленарное заседание до 20 августа.

"То есть никаких каникул. Все работаем на победу", – отметила Дмитриева и добавила, что лично она не была в отпуске уже три года подряд.

При этом депутаты от оппозиции также сообщают о том, что отменены сессионные заседания до конца июля месяца. О том, что народные депутаты собрались отдохнуть, молчат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.






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Источник: comments.ua
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