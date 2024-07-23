Рада идет на каникулы до конца лета: нардепка из «слуг» сообщила правда ли это

Появилась информация о том, что народные депутаты посреди войны решили устроить себе каникулы. Якобы народные избранники договорились, что следующее пленарное заседание состоится в промежутке между 19 и 25 августа. Решение всех срочных вопросов и кадровые изменения в правительстве, якобы, перенесли на это время.

Верховная Рада

Впрочем, у народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой несколько иная информация. Как сообщила парламентарий порталу "Комментарии", Верховная Рада не идет на каникулы.





"Все работаем. Никто на каникулы не уходит", — сообщила нардеп.

Хотя, по ее словам, следующее пленарное заседание действительно, вероятно, состоится примерно 20 августа. Но до этого времени народные депутаты будут работать в комитетах. Может быть, говорит Дмитриева, будет назначено дополнительное пленарное заседание до 20 августа.

"То есть никаких каникул. Все работаем на победу", – отметила Дмитриева и добавила, что лично она не была в отпуске уже три года подряд.

При этом депутаты от оппозиции также сообщают о том, что отменены сессионные заседания до конца июля месяца. О том, что народные депутаты собрались отдохнуть, молчат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.







