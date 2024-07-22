"Пытаются уничтожить тех, кто не молчит": Безуглая сделала новое скандальное заявление

22 июля Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за постановление о рекомендации снятия и исключения народного депутата Марьяны Безуглой из его состава. На эти действия отреагировала скандальная нардепка, заявившая о "круговой поруке" и попытке "уничтожить тех, кто не молчит и пытается решать".



Народная депутатка Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала процесс голосования в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки за ее исключение. По ее словам, за такое решение может голосовать только зал, а не Комитет.

"Предлагал Федор Вениславский, комментировала Ирина Фриз. Подготовил председатель Комитета Александр Завитневич (у которого секретарша с российским паспортом была четыре года). "Слуга Народа" и "Европейская солидарность" в Комитете действуют вместе. "Голос" тоже голосовал, кроме Соломии Бобровской" , – заявила Безуглая.

Народная депутатка считает, что такими действиями ее коллеги вместо решения проблем "уничтожают тех, кто не молчит".

"Не решают проблемы, а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пытается решать. Круговая порука. Кто как голосовал и кто присутствовал из народных депутатов Украины на видео. Всматривайтесь в лицо", — написала Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки объяснили, почему хотят устранить Безуглую.

Также "Комментарии" писали о том, как Безуглая отреагировала на то, что ее внесли в базу "Миротворец", куда добавляют тех, кто сотрудничает с россиянами против Украины.