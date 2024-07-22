"Пытаются уничтожить тех, кто не молчит": Безуглая сделала новое скандальное заявление

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Slava Kot
22 июля Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за постановление о рекомендации снятия и исключения народного депутата Марьяны Безуглой из его состава. На эти действия отреагировала скандальная нардепка, заявившая о "круговой поруке" и попытке "уничтожить тех, кто не молчит и пытается решать".
Народная депутатка Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook опубликовала процесс голосования в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки за ее исключение. По ее словам, за такое решение может голосовать только зал, а не Комитет.
Народная депутатка считает, что такими действиями ее коллеги вместо решения проблем "уничтожают тех, кто не молчит".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки объяснили, почему хотят устранить Безуглую.
Также "Комментарии" писали о том, как Безуглая отреагировала на то, что ее внесли в базу "Миротворец", куда добавляют тех, кто сотрудничает с россиянами против Украины.
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