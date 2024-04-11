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Главная Новости Политика Украины 2024 Просьбы командования по мобилизации. Зеленский рассказал, чего хотели военные
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Просьбы командования по мобилизации. Зеленский рассказал, чего хотели военные

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятый законопроект о мобилизации. По его словам, на самом деле мобилизация проходила в Украине, кроме того, уклоняющиеся от мобилизации люди несли наказание

сегодня, 19:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что с введением военного положения в Украине проводится мобилизация. Каждые три месяца, отметил президент, в стране продолжают военное положение, а с ним и мобилизацию в Вооруженные силы. В этом вопросе, добавил он, нет ничего нового. При этом он назвал информацию о срыве мобилизации в Украине – российским фейком.

Просьбы командования по мобилизации. Зеленский рассказал, чего хотели военные

Владимир Зеленский

Кроме того, глава Украины подчеркнул, что любой человек, и даже без закона о мобилизации, который уклонялся от мобилизации, нес за это ответственность.  

При этом Зеленский отметил, что, действительно, имел место запрос военного руководства в части усиления контроля за уклонистами. Кроме того, президент добавил, что в принятом Верховной Радой законе есть определенные изменения в некоторые нормы, которые должны помочь военному руководству.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. В нем, в частности, отсутствует раздел о демобилизации военных через 36 месяцев после службы на фронте. Впрочем, как отметили в Минобороны, Генштаб не может позволить себе отпустить людей домой особенно в контексте того, что страна-агрессор готовится к новому наступлению и преобладает в количестве украинское войско. Верховной Раде поручили в течение восьми месяцев разработать отдельный законопроект, урегулирующий вопросы демобилизации и ротации.

Кроме того, часть нардепов называет принятый законопроект слишком мягким, ведь уклонистов ограничили только в праве пользоваться транспортными средствами. Впрочем, есть мнение, что все усиление мобилизации, от которого сейчас отказались в ВР, все же будет принято через несколько месяцев, поскольку война с Россией не закончится и нужно будет принимать действенные шаги, чтобы ей противостоять.




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