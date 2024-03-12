Президент Украины одобрил изменения в закон о сохранении репродуктивных клеток военных

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10448, регулирующий вопросы биологического отцовства и материнства для военнослужащих.

Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток военнослужащих

Ранее законопроект №801 устанавливал предел на хранение репродуктивных клеток военнослужащих и запрещал их использование после смерти человека. Однако после значительной общественной огласки и обсуждений в парламенте было принято решение о модификации документа.

Закон, утвержденный президентом, гарантирует бесплатное хранение репродуктивных клеток военнослужащих, погибших или признанных умершими в течение трех лет. После этого срока возможность хранения может быть продлена за счет третьего лица, определенного военным при жизни.

Закон предоставляет право военнослужащим, чьи репродуктивные клетки хранятся в соответствии с законодательством, распоряжаться ими на случай своей смерти, отметив это в волеизъявлении, удостоверенном нотариально. В таком случае использование репродуктивных клеток для применения вспомогательных репродуктивных технологий позволит военному признаваться отцом или матерью ребенка, рожденного в результате таких технологий.

Этот шаг стал ответом на острые дискуссии в обществе и подтвердил готовность украинского законодательства адаптироваться к современным вызовам и потребностям граждан.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde отметил, что Путин способен на сухопутное вторжение в некоторые страны с целью их дестабилизации. Особое внимание украинский лидер уделил потенциальной угрозе от России для балтийских государств и Молдовы, заявив, что сухопутные военные операции в этих регионах вполне вероятны.

