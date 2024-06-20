Правительство заставляет мужчин, желающих получить отсрочку, усыновлять детей от предыдущего брака жены

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, правительство заставляет многодетных родителей, воспитывающих детей жены, усыновлять их, если они хотят получить отсрочку.

Алексей Гончаренко

На заседании при участии областных председателей ТЦК был обсужден вопрос о призыве многодетных родителей, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Ситуация сложилась следующая: по закону многодетные родители (имеющие на содержание трое и больше детей) имеют отсрочку от мобилизации. Но наши ударники труда или, если по-другому говорить, Кабинет министров, сделал постановление, где необходимо возобновлять детей. Хотя в законе такой нормы нет. Конечно, ТЦК не виноват, что правительство делает такие ненормальные постановления, которые противоречат Семейному Кодексу", — отметил нардеп.

Например, говорит Гончаренко, ситуация, когда в семье четверо детей – двое от первого брака женщины, двое от этого брака и есть ее нынешний мужчина, который содержит всех этих детей. А отец других двоих даже не платит алименты. Поэтому для тех, кто содержит всех этих четырех детей — предусмотрена отсрочка. Но по факту его может и не быть. Потому что Кабмин придумал такие ненормальные правила, говорит нардеп.

У ТЦК должна быть немного другая философия, считает Гончаренко, если у военнообязанного есть право на отсрочку, то они должны помочь человеку свое право реализовать.

"Именно поэтому я прошу решить этот вопрос системно. Не нужно требовать документы об усыновлении детей или решении суда. Я прошу сделать для всех ТЦК разъяснение, скорректировать практику работы", — добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР со второй попытки состоялось заседание ВСК с участием глав областных ТЦК. Как сообщила нардеп Ирина Фриз, по состоянию на сегодняшний день уже открыто более 20 уголовных производств по противоправным действиям ТЦК и СП.





