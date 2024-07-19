Правительство надеется, что украинцы как-то сами переживут зиму: все решения запоздалые или не принимаются

Сегодня в Верховной Раде день вопросов к правительству, и многие депутаты интересовались у министра энергетики Германа Галущенко, как случилось, что ситуация в стране с энергетикой просто невероятно затруднительна.

Герман Галущенко

Кроме того, нардеп Виктория Сюмар поинтересовалась у министра, почему когда ТЭЦ системно уничтожали еще в марте, упрощение ввоза оборудования для альтернативной энергетики было принято в конце июля.

Но при этом, говорит нердеп, правительство даже не смогло внести в Раду закон о развитии альтернативной энергетики, а запихало перечень оборудования – солнечные панели, аккумуляторы, большие генератор – в закон об упрощении ввоза машин для разминирования!

Кроме того, Сюмар спросила, почему в перечне оборудования нет ветряных мельниц и всего, что необходимо для ветрогенерации.

"Дважды не ответил. Сложилось впечатление, что он не сильно в курсе того перечня… но будем это исправлять, потому что солнечные панели без пошлины завезут под зиму, когда они менее полезны, а ветряные мельницы — на следующее лето, когда ветров по минимуму. То есть очередной абсурд. Цену достройки атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС, подаваемую как панацея от энерго кризиса, министр с двух раз так же назвать не смог", — отметила Сюмар.

По ее словам, из ответов министра становится ясно, что правительство надеется на то, что украинцы сами о себе позаботятся.

"В конце концов, от ответов стало ясно одно: правительство советует людям становиться автономными в смысле энергообеспечения. Это главный совет на вопрос, как пережить зиму", — отметила Сюмар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у нардепа Гончаренко также были свои вопросы к Галущенко. В частности, его интересовало, кому в правительстве следует оторвать яйца за то, что объекты критической инфраструктуры оказались незащищенными перед врагом.



