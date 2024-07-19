Правительство надеется, что украинцы как-то сами переживут зиму: все решения запоздалые или не принимаются

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Ткачик Олеся
Сегодня в Верховной Раде день вопросов к правительству, и многие депутаты интересовались у министра энергетики Германа Галущенко, как случилось, что ситуация в стране с энергетикой просто невероятно затруднительна.
Герман Галущенко
Кроме того, нардеп Виктория Сюмар поинтересовалась у министра, почему когда ТЭЦ системно уничтожали еще в марте, упрощение ввоза оборудования для альтернативной энергетики было принято в конце июля.
Но при этом, говорит нердеп, правительство даже не смогло внести в Раду закон о развитии альтернативной энергетики, а запихало перечень оборудования – солнечные панели, аккумуляторы, большие генератор – в закон об упрощении ввоза машин для разминирования!
Кроме того, Сюмар спросила, почему в перечне оборудования нет ветряных мельниц и всего, что необходимо для ветрогенерации.
По ее словам, из ответов министра становится ясно, что правительство надеется на то, что украинцы сами о себе позаботятся.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у нардепа Гончаренко также были свои вопросы к Галущенко. В частности, его интересовало, кому в правительстве следует оторвать яйца за то, что объекты критической инфраструктуры оказались незащищенными перед врагом.
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Ігор
сегодня, 11:32
Вишивата не змінюється не розвивається тощо. Якщо зараз, машиною часу, перенести совкову бюрократію часів голодомору, вони чудово зможуть орієнтуватись в сьогоднішніх методах роботи наших корумпованих. Єдине що їх здивує: повномасштабна корупція та величезні зарплати. Наш карликовий Упир як був вихований у старих часах так і не здатен принести щось нового, що випросить це і здобутки. Таке собі "гальмо прогресу".