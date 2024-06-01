Правительство может отменить брони от мобилизации для работников ГСЧС: реакция общества

В правительственных кругах Украины разгорелся спор о возможности лишения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) бронирования от мобилизации. Этот вопрос вызвал значительный резонанс среди общественности и политических деятелей.

Кабмин может избавить ГСЧС брони от мобилизации

Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко открыто выразил свое возмущение, отметив, что такой шаг является абсурдным в свете критической роли, которую играют спасатели во время войны.

"Эти люди спасают жизни после обстрелов, тушат пожары. Сколько жизней они уже спасли?! Их мобилизация — это бессмысленность. Кто будет делать их работу? Кто приедет на вызов после очередной атаки РФ по жилому дому? Кто будет тушить пожары?", — написал Гончаренко.





На официальном сайте правительства появилась петиция с требованием оставить бронирование для всего личного состава ГСЧС. Петиция быстро набирает поддержку, уже собрано более 21 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч. Авторы петиции аргументируют свою просьбу необходимостью обеспечения гарантий государства по защите жизни, здоровья и собственности граждан, а также выполнения в военное время норм международного гуманитарного права.

Сейчас в правительстве официально не комментировали эту информацию, что только подогревает общественные дискуссии. Учитывая растущее общественное давление и ожидания значительной поддержки петиции, власти может доказать найти баланс между необходимостью пополнения рядов Вооруженных Сил и обеспечения непрерывности жизненно важных служб гражданской безопасности.



Ранее "Комментарии" писали, что в Украине, 18 мая 2024 года, вступил в силу новый закон о мобилизации, который вводит ряд важных нововведений, которые позволяют освободить от мобилизации мужчин и женщин, имеющих под своим попечением трех и более детей до восемнадцати лет, а также лиц, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.